今回は、家事を一切しない夫に対し、妻が復讐したエピソードを紹介します。

「手をケガしちゃって…」

「ウチは夫婦ともに、収入も勤務時間もほぼ同じなのに、夫はまったく家事をしないんです。でも夫は家事が苦手なわけではなく、『家事をしたくないから、わざと苦手なフリをしている』と分かり、怒りに震えました。

そこで私は手に包帯を巻きつけ、『手をケガしちゃって……』『しばらく何もできないからよろしくね？』と夫に伝え（本当はケガなんかしてませんが）、しばらく家事全般を強制的にやってもらうことにしたんです。『夕飯を用意してないの？』と言う夫に、『まさか私に料理させないよね？』と睨みつけながら言ったら、夫は慌てて買い物に行きました（笑）。

その後、何度も家事から逃げようとする夫には、『あなた、私より家事がずっと得意ね』などと大げさなぐらい褒め続けています。これは私なりの夫への復讐です」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年3月）

▽ 夫より妻の方が、何枚も上手な感じがしますね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。