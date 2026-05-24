京都・宇治の老舗茶舗【森半】が【ローソン】とコラボした、新作抹茶スイーツが登場！ コンビニスイーツらしい手軽さはそのままに、抹茶の魅力を存分に楽しめそうです。編集部スタッフは、売切れ予想フラグを立てたので、食べたいと思ったら今すぐGETして！ ビスケット × 抹茶の絶妙バランス パッケージからも濃厚な抹茶感が伝わってくる、「Uchi Café × 森半 濃い抹茶しっとりビスケッ