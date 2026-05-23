常に注目を浴びる芸能界。タレントの小林麗菜さん（31歳）は、『王様のブランチ』（TBS系列）のリポーターなど、まさにキラキラした芸能界のど真ん中で活躍している。しかし、実は彼女にはこれまで明かされてこなかった「度を超えたこだわり」がある。画面越しに見せる快活な姿からは想像もつかないような、意外な一面について、本人を直撃した。◆憧れの番組だった『王様のブランチ』ーーデビューのきっかけを教えてください。 小