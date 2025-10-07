【中島 茂信】「後頭部をかじられている音が頭蓋骨に響いて…」熊に襲われ、血だらけで生還した60代男性が明かす「涙が止まらなくなるほどの恐怖」

藪の中から「黒いもの」が突進してきた

去年（2024年）11月、新潟県津南町の津田優希さん（仮名60代）がツキノワグマに襲われた。登山、沢登り、山スキーなどアウトドア派の津田さんが熊と遭遇したのは、山の中ではない。自宅から徒歩5分程度の、集落から少し離れた畑に囲まれた雑木林の中。正午頃キノコ採りに向かう途中、藪の中から「黒いもの」が突進してきた。

「5〜6m先で仁王立ちになったとき、熊だと気づきました」

キノコ採り用のバッグに熊除けの鈴を付けていたが、出会ってしまった。数秒間、目と目が合ったが、熊は微動だにしなかった。とても長く感じられた瞬間だった。

再び熊が突進。1ｍ手前で止まった。驚いて大声を出した瞬間、熊が立ち上がった。

「目の高さはほぼ同じ（172cmほど）。それ以外は熊の動きが俊敏すぎて記憶がすべて飛んでいます」

後頭部を齧られているときの頭蓋骨に響く音

引きずり倒されてからのことは覚えている。のしかかられた瞬間、「やばい」と思い、腹ばいになり、両手で後頭部と首をガードし、うずくまっていた。

「ガリガリガリ。後頭部を齧られているときの、頭蓋骨に響く音がいまも脳裏から離れません」

しばらくすると飽きたのか、立ち去った。血だらけで自宅に戻った。妻が消防に連絡。ドクターヘリで大学病院に搬送された。

右後頭部に齧られた傷があり、両頬とこめかみにも外傷があった。右の耳たぶは皮一枚でつながっていた。顔を防御したときにやられたのか、両手の甲がひらいていた。熊被害に詳しい整形外科医が、「こんな傷は見たことがない」と首をかしげた怪我が左腿にあった。小さな穴が貫通していたのだ。「1cmずれていたら大動脈が切れて大量出血で死んでいたかもしれない」と言われた。

耳鼻咽喉科（首から上の治療は耳鼻咽喉科が担当）の主治医は当初、「全治3か月の重症」と診断したが、右目に痛みと違和感を感じていたことから全治6か月になった。

「命に別状はない」と報じられたが……

事故当日、地元の複数の媒体が、「津南町在住の60代男性が熊に襲われた。男性には意識があり、命に別状はない」と報じた。

「この報道に問題があるのではないか」と津田さんは苦言を呈する。「ドクターヘリで病院に搬送された」と詳細を伝えた媒体もあり、「大怪我を負ったに違いない」と認識した人もいたと思われる。けれど、ただ単に「病院に搬送され、命に別状はない」と報じられたことで「軽症だ」と思い込んだ人も少なくなかった。

どの媒体も実名こそ報じなかったものの、住所と年齢から「津田さんだ」と思った複数の友人から携帯電話に連絡があった。軽症だと思われたのか、冷やかし半分のメールもあったという。

「熊に襲わたのに『命に別状はない』と報じられると、熊は怖くない動物だと勘違いする人もいるに違いありません。『顔などに傷を負い全治3か月の重症』だとより正確に伝えるべきでした」

突然、涙が止まらなくなった

事故から2週間後の11月下旬に退院。その後しばらくの間週に1度通院した（その後月に1度に）。いまも右目は完治していないが、それ以外の傷は治りつつあった。「そろそろ仕事に復帰しようか」と妻に相談していた1月、突如病魔に襲われた。不眠症になり、泣きたいわけでもないのに涙が止まらなくなった。嘔吐するぐらい泣き続ける夫を妻は「気がふれた」と思った。

「感情を自分でコントロールできなくなりました」

主治医に「PTSD」と診断された。生死に関わる事故などによる心的外傷後ストレス障害だった。

「大半の人がひと月ほどで症状が改善します。治らなければ専門医を紹介します」と告げられた。幸いひと月ほどでPTSDは治まり、安眠できるようになった。心の傷を克服できたことで事故の様子を冷静に、かつ客観的に振り返られるようになった。熊と遭遇したことをどう思っているのか話を聞いた。

「事故直後は、『あのとき銃があれば』と思っていました」

熊のことをもっと知り理解したい

ところが、熊への憎しみが徐々にやわらいでいった。

「熊を恐れ、山好きな自分が山に入らない生活など考えられません。森には熊がいるという前提で行動すべきだと改心しました。そのためにも熊のことをもっと知り理解し、遭遇しないようにするにはどうすべきかを考えるようになりました」

熊への感情に変化をもたらしたのは、熊に関する本を読んだことと、この6月地元で開かれた「ツキノワグマの人身被害防止講演会」を視聴したことも多分に影響している。『NPO法人新潟ワイルドライフリサーチ』の山本麻希副会長の講演を聞き、「熊と出会ったとき、自分がとった行動に猛省すべき点が多々あることに気づかされた」という。

記事後編は【熊に襲われ、顔じゅう血まみれで生還した60代男性の「後悔」…絶対に「すべきではなかった」行動があった】から。

【もっと読む】熊に襲われ、顔じゅう血まみれで生還した60代男性の「後悔」…絶対に「すべきではなかった」行動があった