捕獲は限界…犬がクマを撃退！クマが冬眠から目覚め、各地から目撃情報が寄せられている。今年は政府により『クマ被害対策ロードマップ』が策定され、クマの駆除要件が具体的に緩和された。「保護」から「管理」に舵をきり、個体数を減らしていこうというわけだ。しかし、「捕獲だけでクマの被害を減らすのは難しいと思います」こう言うのは、軽井沢町鳥獣対策専門員の小山克（こやま・まさる）さん。軽井沢町でも昨年170件の目撃