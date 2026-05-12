南米アルゼンチン発のオランダ船籍クルーズ船でハンタウイルスの集団感染が発生した騒動は、船が10日にスペインのカナリア諸島テネリフェ島に到着して以降も完全には沈静化していない。WHOは「新型コロナ級の流行リスクは低い」と強調し、外務省は日本人乗客1人について「健康に問題なし」としているが、複数のメディアで白鷗大教育学部教授（感染症学）の岡田晴恵氏の所在を確認する動きがあったようだ。【必読の記事】岡