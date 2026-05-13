札幌・中央警察署は2026年5月12日、強要未遂の疑いで札幌市中央区に住む販売代理業の男（43）を逮捕しました。男は2026年5月4日午後9時ごろから同日午後11時半ごろまでの間、自宅で元交際相手の20代女性に示談書を作るよう要求した疑いが持たれています。女性にけがはなく、女性が示談書の作成を拒否したため未遂に終わりました。警察によりますと、男は「お前のこと許さないから5000円で解決だ」「逃げんなよ」と大声で女性に言い