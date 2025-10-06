¡È³³¤Ã¤×¤Á¡É¥ä·³¤Ï¡ÖÎò»ËÅª¤Ë¹ó¤¤¡×¡¡Åê²õ23¼ºÅÀ¡ÄNY¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃÇºá¡ÖÇÔÂà¤Î´íµ¡¡×
B¥¸¥§¥¤¥º¤Ë2Ï¢ÇÔ¡Ä¥Õ¥ê¡¼¥É¤¬4²óÅÓÃæ7¼ºÅÀ
¡ÚMLB¡ÛB¥¸¥§¥¤¥º 13¡¼7 ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡¦¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë7-13¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¡£2Æü´Ö¤Ç¹ç·×23¼ºÅÀ¤ÏµåÃÄ¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡ÖÎò»ËÅª¤Ë¹ó¤¤2»î¹ç¤À¡×¤È¸·¤·¤¤¸ýÄ´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÀèÈ¯¤Î¥Õ¥ê¡¼¥É¤¬3²ó¤È0/3¤ò7¼ºÅÀ¤È±ê¾å¡£2ÈÖ¼ê¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¤â¥²¥ì¡¼¥íJr.¤Ë2ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ëËþÎÝÃÆ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍðÄ´¤À¤Ã¤¿¡£5²ó¤Þ¤Ç¤Ë0-12¤ÈÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¡¢7²ó¤Þ¤Ç¤Ë7ÅÀ¤òÈ¿·â¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤ÎÂçÎÌ¼ºÅÀ¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÂè1Àï¤Ï1-10¤ÇÂçÇÔ¤·¡¢2ÀïÏ¢Â³2·å¼ºÅÀ¡£ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï¢Â³¤·¤¿2»î¹ç¤Ç¡¢21¼ºÅÀ¤ÏµåÃÄ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾å¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë23¤Þ¤Ç¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¥ç¥à¥Ü¡¼¥¤¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÀìÌç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥È¡¼¥¥ó¡¦¥ä¥ó¥¯¥¹¡×¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ë2»î¹ç¤ÏÎò»ËÅª¤Ë¹ó¤¤¡×¤ÈÃÇºá¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÈÖ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Û¥Ã¥Áµ¼Ô¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¡¢5Àï¡Ê3¾¡À©¡Ë¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÔÂà¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¤Ëµ¢¤ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë