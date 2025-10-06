¡Ú#TGS2025¡ÛÀ¤³¦½éÅ¸¼¨¡ª¡Ö4K QD-OLED ¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëBenQ MOBIUZ¥Öー¥¹
Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¡ÊTGS2025¡Ë¤Î9¥Ûー¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëBenQ MOBIUZ¥Öー¥¹¡Ê09-E15¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖExplore the World Beyond～¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦～¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢À¤³¦½éÅ¸¼¨¤È¤Ê¤ë¡Ö26.5¥¤¥ó¥Á 4K QD-OLED¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー EX271UZ¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ë¾å¤Î±ÇÁüÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤Ï¡¢¥²ー¥àÆâ¤ÎÈþ¤·¤¤À¤³¦¤ò¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Ë×Æþ´¶¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¿Íµ¤VTuber¡ÖÇÇþ¤È¤í¤í¡×¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Öー¥¹³µÍ×
¥Öー¥¹Ì¾¡§BenQ MOBIUZ
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§09-E15
À¤³¦½éÅ¸¼¨¤Î4k-qd-oled-ex271uz-¤ò¤Ï¤¸¤áºÇ¿·¥â¥Ë¥¿ー¤¬½¸·ë">À¤³¦½éÅ¸¼¨¤Î4K QD-OLED¡ÖEX271UZ¡×¤ò¤Ï¤¸¤áºÇ¿·¥â¥Ë¥¿ー¤¬½¸·ë
BenQ MOBIUZ¥Öー¥¹¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÀ¤³¦½é¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö4K QD-OLED¡×ÅëºÜ¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖEX271UZ¡×¤À¡£26.5¥¤¥ó¥Á¤Î4K QD-OLED¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎOLED¤ÎÄ¹½ê¤Ë²Ã¤¨¡¢QD¡ÊQuantum Dot¡§ÎÌ»Ò¥É¥Ã¥È¡Ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¿§É½¸½¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¿¼¤¤¹õ¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¹â¤¤²èÌÌ¤Ç¥²ー¥àÀ¤³¦¤¬Èþ¤·¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
²Ã¤¨¤ÆMOBIUZ¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤´¤È¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥²ー¥à¥¢ー¥È¥âー¥É¡×¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬°Õ¿Þ¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤è¤êÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤Î¥âー¥É¤Ï¡¢Sci-Fi¡¢¥ê¥¢¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Ê¤É¡¢¥²ー¥à¤Î¥¢ー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿§²¹ÅÙ¤äºÌÅÙ¤Ê¤É¤òºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²ñ¾ì¤Ç¤ÏÄÌ¾ïÉ½¼¨¤È¡¢¥ê¥¢¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬Èæ³Ó¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï°ì´ã¸«¤¿¤À¤±¤ÇÌÀ¤é¤«¡£É®¼Ô¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï°ì³µ¤Ë¤É¤Á¤é¤¬ÎÉ¤¤¡¢¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¼Ì¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂÊª¤ÎÉ½¼¨¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥ê¥¢¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÊý¤¬ÈþÎï¤È´¶¤¸¤ëÉ½¼¨¤À¤Ã¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡ÖEX321UX¡×¤ä¡ÖEX271U¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¹Ô¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ë¥¿ー¤Ë²Ã¤¨¡¢³«È¯Ãæ¤Î¡ÖEX321UZ¡×¤â»²¹ÍÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¾åµ¤Î¡ÖEX271UZ¡×¤Î¥µ¥¤¥º°ã¤¤¤ËÁêÅö¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¡¢32·¿¥µ¥¤¥º¤Ç240Hz¶îÆ°¤«¤ÄQD-OLEDºÎÍÑ¤È´ðËÜÅª¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÆ§½±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÎÇÇþ¤È¤í¤í¡ßMOBIUZ¥³¥é¥Ü´ë²è
BenQ MOBIUZ¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤VTuber¤Î¡ÖÇÇþ¤È¤í¤í¡×¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¡£¥Öー¥¹¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤´ë²è¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
ÆÃ¤Ë9·î27Æü¤È28Æü¤Î°ìÈÌ¸ø³«Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖELDEN RING¡×¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¢¤Ç¸ÂÄêT¥·¥ã¥Ä¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¡£À®¸ù¤¹¤ì¤ÐÇÇþ¤È¤í¤í¡ßMOBIUZÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£
BenQÈ¯¡¢¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥â¥Ë¥¿ー¥·¥êー¥º¡ÖMOBIUZ¡×
BenQ¤È¤¤¤¨¤Ð¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¶¥µ»¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤ÇÍÌ¾¤Ê°õ¾Ý¤À¡£ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ç¤ÏZOWIE¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡ÖMOBIUZ¡×¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï¡Ö¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÀ½ÉÊ¥·¥êー¥º¡×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥²ー¥à¤Ë½½Ê¬¤Ê¥ê¥Õ¥ì¥·¥å¥ìー¥È¤ä±þÅúÂ®ÅÙ¤Ï³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤è¤ê±ÇÁüÉ½¸½¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤äRPG¤Ê¤É¡¢¶¥µ»À¤è¤ê¤âË×Æþ´¶¤ò½Å»ë¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë¸þ¤¤¤¿À½ÉÊ¥·¥êー¥º¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥²ー¥à¤È¤¤¤¨¤Ðe-sports¥¿¥¤¥È¥ë¤Ð¤«¤êÌ¾Á°¤¬¾å¤¬¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È³Ú¤·¤à¤Î¤â¤Þ¤¿¥²ー¥à¤ÎÂé¸ïÌ£¤Î¤Ï¤º¡£¤½¤¦¤·¤¿Êý¤Ë¤³¤½¡ÖMOBIUZ¡×¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£¡û¥®¥ã¥é¥êー
