【お買い得】Amazonプライム感謝祭でiPad Airが最大23%オフに
今回は、2024年発売のiPad Airをご紹介。売り切れも予想されるので、早めの購入をおすすめします。
Apple 2024 11インチiPad Air (Wi-Fi, 512GB) - スペースグレイ (M2)
150,800円 → 115,800円（23%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple 2024 13 インチiPad Air (M2): Liquid Retina ディスプレイ、256GB、横向きの 12MP フロントカメラ/12MP バックカメラ、Wi-Fi 6E、Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ
136,800 円 → 108,800円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「iPad」はこちら
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
M2チップ搭載でパフォーマンスが向上。バッテリーも一日中安心
M2チップを搭載したことにより、複数のアプリ間でスムーズにマルチタスクをこなすことが可能に。グラフィックスを駆使したゲームもサクサク操作することができます。バッテリーは一日中使えるので、仕事や遊びで存分に使っても安心です。 最大1TBのストレージのオプションから、アプリ、音楽、映画などの保存に必要な容量を選べます。
横向きの12MP 超広角フロントカメラでビデオ通話も快適
横向きの12MP超広角フロントカメラを搭載し、センターフレーム機能に対応しているので、ビデオ会議の時や、ポートレートモードでセルフィービデオを撮りたい時に活躍します。True Toneフラッシュが使える12MP広角バックカメラは、写真や4Kビデオの撮影にもぴったり。横向きのステレオスピーカーと2つのマイクで理想的なサウンドを実現します。
iPadをより快適にするアクセサリとiPad OS
別売りのApple PencilとMagic Keyboardがあれば、iPadはより快適なデバイスになります。Apple Pencilでイラストを描いたり、メモやノートを取ったり。トラックパッドを内蔵したMagic Keyboard は、快適にタイピングできるキーボードにも、iPad Air を守るカバーにもなります。
また、iPad Airには Safari、メッセージ、Keynote など、必要なアプリがあらかじめ内蔵されているほか、App Storeには100万以上のアプリが用意されています。ステージマネージャを使用すれば、アプリの表示サイズを変えたり複数のアプリを重ね合わせたり、 外部ディスプレイに接続することができます。
【整備済み品】Apple iPad mini (第６世代) Wi-Fi + Cellular 64GB スペースグレイ
58,798円 → 49,875円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple AirPods 4ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、アクティブノイズ キャンセリング搭載、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
29,800 円 → 24,800円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック
19,980円 → 10,980円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー
6,980円 → 3,480円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります