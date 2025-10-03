この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

夫婦問題カウンセラーが提言「上司を家に持ち込むな」定年夫婦が円満に暮らすための極意

「定年退職で夫婦仲が悪化？専門家が語る夫婦を救う５つの習慣」と題したYouTube動画で、夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、定年退職後に増える夫婦間のすれ違いについて深掘りし、その乗り越え方を実践的にアドバイスした。



岡野氏は「退職後の生活は夫婦にとって新しい挑戦なんです」と語り、長年の生活リズムや価値観の違いが表面化しやすくなる背景を解説。そのうえで、「そこにちょっとした癖や習慣が目につきやすくなる。そこで不満が生まれるのは自然なことなんです」と指摘した。しかし、「それをきっかけに工夫をすれば、第二の夫婦関係を心地よく築くチャンスにもなります」と前向きな視点を示した。



岡野氏が提案する改善のヒントは5つ。「家に上司を持ち込まない」「生活空間にパーソナルゾーンをつくる」「お金の使い方について改めて話し合う」「友人・地域とのつながりを再構築する」「ありがとうとごめんの習慣を取り戻す」だ。



まず、退職後も命令口調を持ち込む夫に対し「家庭は会社ではありません。上下関係ではなくて、並んで歩くパートナーという意識がとっても大切です」と強調。妻側の「ここは家庭なのよ、会社とは違うのよ」と伝える働きかけも有効だとした。



また、「退職後は家で過ごす時間が増えて、台所やリビングの使い方で小さな衝突が起こる」とし、互いのパーソナルスペースをもつことを推奨。さらに「お金は二人のお金だという意識が最も大切」と述べ、透明性と共有財産意識を持った話し合いの重要性を訴えた。



「外とのつながりは新しい刺激になり、夫婦の会話も広がる」と話し、地域活動への参加や人脈づくりを後押し。「ありがとうとごめん、これを口にする習慣こそ、熟年夫婦のうまくいくコツ」と締めくくり、素直な感謝と謝罪の習慣を改めて呼びかけた。



動画の最後には「違いは衝突ではなく、新しい学び」になり得ると語り、「定年退職はもう一度夫婦を見直す新しいチャンス」と視聴者へエール。「皆さんのコメントもお待ちしてます」と呼びかけて動画を結んでいる。