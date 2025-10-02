竹田恒泰「自民党全壊までして実現すべきことか」石破首相の“胡散臭い”続投理由を一刀両断
作家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネル「竹田恒泰チャンネル」で石破茂首相の退陣表明について言及し、その判断の遅れと自民党が置かれた現状について厳しい見解を示した。
動画冒頭で竹田氏は、石破首相の退陣表明について「えーとかいう感想すらない」と冷淡な反応を見せ、「なんで もっと早くできなかったのかな」と、参院選大敗の前に辞任しなかった判断に強い疑問を呈した。選挙前に辞任していれば「こんな結果になってないですよね」と述べ、自民党が衆参両院で少数与党に転落する事態は避けられたと指摘した。
竹田氏は、首相が職に留まり続けた姿勢を「居座りとかじゃなくて、立てこもりレベルですよこれ」と痛烈に批判。石破首相が続投の理由として挙げた「国事多難」や「政治の空白は開けてはいけない」といった説明に対しても、「胡散臭いんですよね」「もういかにも胡散臭くてチンケ」と一蹴した。
さらに竹田氏は、その判断が招いた結果の重大さを強調。「国事が多難ですとかね、政治的空白は作れませんって言って、失ったもの何って、自民党全壊ですからね」と語気を強め、「岸田内閣で自民党半壊したんですね。で、石破内閣で全壊してるんですよ」と、自民党が壊滅的な状況に追い込まれた責任は石破首相にあると断じた。
また、退陣表明後の米韓訪問調整についても「事実上のこれ、そうそう思い出作りですよ」と批判。多額の税金が投入される外遊を「思い出作りのためにしては経費かかりすぎですよ」「恥ずかしいからやめてほしい」と厳しく指摘した。
最後に竹田氏は、一連の経緯を振り返り、石破首相の行動が自らの意地によるものだったのではないかと分析。「辞めろって言われたら、いや辞めない」という意固地な姿勢が、結果的に自民党を「全壊まで追い込んだ」と総括した。
