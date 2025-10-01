トケルが語る「目黒蓮の役はもう一人の主人公」説！ロイヤルファミリー原作から大胆考察
日曜劇場考察系YouTuberトケル氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【ロイヤルファミリー】ドラマ考察放送前 日曜劇場初で裏の主演！目黒蓮の役を大公開！原作ネタバレ！伏線回収 結末最終回予想」と題した動画を配信。話題の新ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』の放送開始前に、原作をベースとした大胆なキャスト考察と作品の見どころを語った。
動画冒頭、トケル氏は原作・早見一雅氏による競馬会を舞台にした壮大な物語のドラマ化の注目ポイントを整理。「妻夫木聡さんが演じる主人公・クリス・エイジを中心に描かれていくが、物語のもう一人の主人公ともいえる重要な役を目黒蓮さんが演じるのでは」と独自見解を披露した。その上で、「放送開始時は役名が明かされないのも、ドラマの展開上理由がある」と推察。本作では、劇中人物や家族関係の秘密が物語を左右すると指摘した。
トケル氏は目黒蓮が演じるであろう役名に注目し、その正体について「原作を読んでいる人なら誰の役かほぼわかっている」と話す。物語が二部構成となっている本作で、目黒蓮の登場は後半となる可能性が高いと語り、「中条光一こそがもう一人の主人公。父の死後、競馬事業と馬を継ぎ、夢の有馬記念制覇を目指す青年の成長物語が描かれる」と熱弁した。
また、「中条光一の最大の特徴は、母親譲りの馬を見る天賦の才と、父との複雑な葛藤」だと分析。野心とプレッシャーに揺れ動く青年が、クリス・エイジのサポートを得て成長していく様は「親から子、馬から馬へと受け継がれる壮大な夢と情熱のストーリーとして、多くの視聴者の心を打つはず」と断言する。
監督を務める塚原愛子氏についても「ヒットメーカーの塚原愛子監督なら見たい、と思わせてくれる」と絶賛。過去作のヒットぶりや、本作のJRA（日本中央競馬会）全面協力による本格的な撮影現場についても言及した。
最後にトケル氏は「このドラマが大ヒットすれば、2025年の年末有馬記念には多くのファンが中山競馬場に足を運ぶのでは」と展望し、「競馬初心者でも興味が湧く作品。今後も『ザ・ロイヤルファミリー』の考察動画を続けていくので、見逃さないようぜひチャンネル登録を」と呼びかけ、動画を締めくくった。
