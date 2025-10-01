スパイク・チュンソフトは、イベント『ダンガンロンパ15周年フェス -超高校級の大感謝祭-』について、イベント情報第1弾とイラストレーターORIHARAによるイベントメインビジュアルを公開した。

【画像】ORIHARAによる描き下ろしメインビジュアル

『ダンガンロンパ15周年フェス -超高校級の大感謝祭-』は11月29日にベルサール東京日本橋で開催されるダンガンロンパシリーズ15周年を祝うイベントだ。

会場は最新作『スーパーダンガンロンパ2×2』世界最速試遊体験エリアや展示、フォトスポット、物販コーナー、ステージイベントで構成されている。ステージは各回30分程度、内容については後日告知される。またスパイク・チュンソフト公式YouTubeチャンネルで無料ライブ配信の予定だ。

入場無料の事前申込制で、4グループに分かれての入場・体験する形となる。参加希望は10月6日12時より受付開始する。

今回発表されたイベントメインビジュアルは、歌い手・Adoのイメージディレクターを務めるイラストレーター・ORIHARAによる描きおろしとなる。ダンガンロンパシリーズの主要なキャラクターが勢揃いする内容だ。このメインビジュアルは、物販のグッズにも使われる。

イベント前日に行われる前夜祭（有料イベント）についても発表された。イベントの参加券に加えてホテル宿泊高速バスでの移動料金を含んだツアーパックも販売する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）