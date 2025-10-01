「ポンプフューリー」がプレステ仕様に！30周年記念モデルをBEAMS限定販売

90年代のハイテクスニーカーブームをけん引した、Reebokの人気スニーカー「INSTAPUMP FURY」が誕生30周年。これを記念して、同じく1994年に日本で発売された初代「PlayStation」との特別コラボレーションモデルが登場します。

初代プレイステーションをモチーフにしたデザインが特徴的で、国内での取り扱いはBEAMS限定。発売期間は10月24日から26日の3日間のみというレアなアイテムです。

■ “あの頃”を象徴するディテールに胸が熱くなる

今回発売される「INSTAPUMP FURY 94」は、「ポンプボールには“Press Play”デザイン」「シュータン部分にはメモリーカードを思わせるモチーフ」「アッパーにはPlayStationロゴ」といった遊び心のあるディテールが随所に散りばめられ、足元から当時の熱狂を思い起こさせる仕様。

まさに「ゲームに夢中になった90年代カルチャー」を象徴する一足です。サイズ展開は25cm〜29.5cm、価格は4万700円（税込）となっています。

同コレクションでは、「PlayStation | Reebok 30th Anniversary Collection Stacking Box」も登場。こちらは「ポンプフューリー」を含む3種類のシューズがシリアルナンバー入り特別ボックスに収められた豪華仕様で、価格は10万8900円（税込）となっています。

■ 販売は2か所のみ、3日間限定

日本国内では、「ビームス ジャパン（新宿）」「ビームス公式オンラインショップ」の2か所のみでの限定販売。期間は2025年10月24日から10月26日までの3日間限定です。購入にはBEAMS CLUB会員登録が必要で、各品番1人1点限りとなっています。

ReebokとPlayStationという、1994年生まれの“同世代”が融合したアニバーサリーモデル「INSTAPUMP FURY 94」。ファッションとゲームカルチャーが交差する特別な一足を手にできるのは、今回の限定販売だけ。まさにスニーカー＆ゲームファン必見のコレクションとなりそうです。

