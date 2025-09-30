ガーミンのミルスペック“デジアナ”GPSウォッチがAMOLED搭載でさらに見やすく進化！

個性豊かなGPSデバイスを展開するガーミンですが、アウトドアシーンで活用するなら断然お勧めなのが卓越したタフネス性能を誇るInstinctシリーズ。その魅力はアメリカ国防総省が定めるMIL-STD-810規格をクリアする屈強さと、信頼性の高い位置情報捕捉性能にあります。

そんなInstinctから、この秋はデジアナ仕様で人気の「Crossover」が進化した新作「Instinct Crossover AMOLED」（9万2800円／10万7800円）が登場。

高精細AMOLEDディスプレイの採用で視認性を大きく向上させたほか、ボディはより薄くなりフィット感もアップ。またバッテリー消費を節約しながら正確な位置情報を捉えられる独自のテクノロジーや、いざという時役立つLEDライト機能を搭載するなど、あらゆる面でアップデートを果たした注目作です。

▲「Instinct Crossover AMOLED」

スマートウォッチならではの利便性にアナログ時計の針を組み込んだハイブリッドモデルとして2022年にデビュー、独自の存在感を発揮してきた「Instinct Crossover」。10月2日より発売の「Instinct Crossover AMOLED」では、独自性の高いデジアナ仕様はそのままに、スマートウォッチとしての性能と機能を大きく進化させた最新モデルです。

まず注目すべきはディスプレイ。従来モデルではモノクロMIPだったのに対して、新モデルでは高精細なカラー表示を実現できるAMOLEDへと刷新、明るく色鮮やかな画面表示は直射日光の下でも圧倒的な視認性を発揮します。またアナログ時計の針の動きに合わせて、データフィールドが見やすい位置へと自動で移動する専用ウォッチフェイスも新たに装備。針の位置と干渉することなく、大事な情報にスムーズにアクセスできます。

本体サイズは直径46.6×15.1mm。ケース径はやや大きくなっているものの、厚みの方は従来モデルよりスリムになっているので装着感は上々。またレンズにはサファイアクリスタル、ベゼルにはステンレススチールを採用するなどケース素材もグレードアップ、二重構造ケースとメタルパーツの組み合わせが堅牢さを実現するとともに、ワンランク上の高級感を演出します。

さらに機能面も大幅に進化。4つの衛星情報を捕捉し正確な位置情報を提供するGNSSマルチバンド測位は、ガーミンが独自に開発した“SatIQテクノロジー”により最適なGPSモードを自動で選択することが可能。これにより、バッテリーの消費を抑えつつ位置情報をいっそうスムーズに捉えられるようになりました。

加えて、本モデルから新たに搭載されたLEDフラッシュライト機能にも注目したいところ。通常の使用のほかに点滅や赤色光への切り替えにも対応、万が一のアクシデント発生時にSOSシグナルを送るツールとして活躍するのも頼もしい。

日常生活をより便利に快適にしてくれるスマート機能も充実。各種通知やキャッシュレス決済に対応、Suicaの使用も可能です。またヘルスケア機能には新たに“お昼寝検出”“睡眠コーチ”が加わって、より詳細なコンディション管理ができるようになったほか、スポーツアクティビティ機能は90種類以上を内蔵。ウォッチ単体でワークアウト動画を確認できるから、これひとつで日常的な運動不足もサクッと解消できそうです。

ちなみにバッテリーの持ちは、スマートウォッチモードで約14日、GPSモードで約29時間。AMOLEDの搭載により従来モデルより短くなっていますが、スマートウォッチとして日常的に使用するにあたってそこまでの不自由を感じることはまずなさそう。カラーバリエーションとして、チャコールグレイとサンブラスト／ココアの2種類で展開、アウトドアの風景と相性のいいカラーも魅力です。

▲「Instinct Crossover AMOLED Tactical」

なお、基本機能に加えて、特にミリタリーシーンでの活用を意識した仕様を備えたスペシャルモデルとして「Instinct Crossover Tactical」（10万7800円）も同時発売。

こちらはケースとストラップをオールブラックで統一、またワイヤレス通信とデータ共有を無効にする“ステルスモード”や、ジャンプマスター、キルスイッチ、デュアルポジションフォーマットなどのタクティカル機能を搭載します。周囲と一味違ったモデルを望むなら、こちらも合わせてチェックを。

>> ガーミン

＜文／&GP＞

