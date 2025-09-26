安楽死を決断した妻の最期の瞬間、目の前にした夫の“究極の葛藤”…取材Dが見つめ直したウソのない家族の姿
●「安楽死の是非」ではなく「家族の決断の記録」に焦点
1995年10月にスタートしたフジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)が今年30周年を迎えるのを記念して、「フジテレビドキュメンタリー」公式YouTubeチャンネルでは、大きな反響を集めた話題回の期間限定配信を、月1回のペースで3作品展開している。
第1弾「結婚したい彼と彼女の場合 〜令和の婚活漂流記2024〜」、第2弾「しっくりくる生きかた」に続く第3弾として26日に配信がスタートしたのは、日本では許されていない、スイスでの“安楽死”を選んだ女性と、その家族に密着した「私のママが決めたこと〜命と向き合った家族の記録〜」(2024年6月2日放送)。再発を繰り返して全身に転移したがんによる耐えがたい苦痛の中で、大切な人との別れに葛藤しながら大きな決断をしたマユミさん(当時44)と家族の最後の日々や看取りの場面に、多くの視聴者が心を動かされた。
マユミさん亡き後もその家族に寄り添い、取材を続けるのは、フジテレビの山本将寛ディレクター。放送から1年3カ月が経って改めて感じる家族の印象や、この取材を通しての自身の変化、そして11月に放送が予定されている続編についても語ってもらった――。
最期の瞬間を迎えようとするマユミさん(右)に寄り添う夫・マコトさん (C)フジテレビ
○放送前の不安が吹き飛ぶ反響「もっと視聴者を信じていいんだ」
「私のママが決めたこと」は、TVerの見逃し配信が約84万再生を記録。これはドキュメンタリーとして異例の数字で、19年11月から番組が配信されているTVerの「報道・ドキュメンタリー」ジャンルで歴代最高記録となった。
SNSでも大きな反響となったが、山本Dは「“安楽死”というものを扱うだけに、放送前は当然賛否がたくさん来るだろうと覚悟していました」と打ち明ける。
マユミさんの取材を始めたのは、最期を迎える1カ月前。この時点で彼女はすでに安楽死という選択を決断していたため、そこに至るまでの苦悩や葛藤をカメラで収めていなかったことが、放送にあたっての不安になっていた。
「マユミさんの苦しみや葛藤は後日談として伺って紹介しているのですが、やっぱりカメラでリアルを捉えているのと話で聞くのとでは、伝わり方が違うと思っていたので、どれだけ丁寧に説明しても見方によっては“安楽死を簡単に決めていいのか”と思われてしまうのではないか、という懸念を持っていたんです」
批判の矛先が、覚悟を持って取材を受けてくれた家族にも向かいかねない。しかし、いざ放送を終えると、「批判的な意見は本当に少なかったんです」と安堵した。
「やはり命に向き合うという機会は誰にでも訪れることなので、見ている人が映像に表現されている以上の情報を想像してくれたことで、あの家族が相当な覚悟を持ってこの決断をしたことが伝わったのだと思います。今回の番組を通して、ドキュメンタリーに目を向けてくれる視聴者の方々のことを、自分自身がもっと信じていいんだと気付かされました」
また今回の番組は、「安楽死の是非」を問うのではなく、「家族の決断の記録」にフォーカスすることで、“生きること”や“大切な人”について考えるきっかけになるドキュメンタリーにすることを意識。「家族がみんなで話し合って決めたことに対して批判を言う人が本当にいなかったので、こちらの思いがしっかり届いて良かったなと率直に思います」と胸をなで下ろした。
○「山本さんが来てくれて本当に良かった」
放送を見た家族からは、制作者冥利に尽きる言葉が。夫のマコトさんは「こうして最期の記録に残してくれてありがたいです」、娘たちは「山本さんがママと一緒にスイスに行って最期まで撮ってもらって良かったです」と言ってくれたそうで、長女からは「ママも最後に“山本さんが来てくれて本当に良かった”ってすごく言ってました」と伝言もあった。
これを受け、山本Dは「僕が取材することで、家族の最後の大事な時間を奪ってしまうことにもなるので、申し訳ないという気持ちもありました。でも、撮らせていただくからには中途半端な気持ちで撮って中途半端な形で放送に出すのが一番失礼だと思っていたので、その気持ちが伝わっていたのが、取材者という立場を超えて、心からうれしかったです」と感激したという。
SNSでは、この家族を応援する声であふれていたが、マコトさんは、日本では許されていない安楽死という選択肢自体に否定的な声にも目を通した上で、「意見は自由ですし、僕たちは気にしないようにしています」と話していたという。山本Dは「ご家族が4人でしっかり向き合えていたから、マユミさんが亡くなった後も考えが変わらず、今も前に向かって歩んでいるんです。とても強い家族だなと思います」と実感していた。
●最後の別れで娘の思慮深さが詰まっていた「乗り移ってね」
リビングでの一家団らんの様子 (C)フジテレビ
マユミさんは当初、山本Dの取材依頼に対して家族がいることを理由に辞退し、その後、山本Dの制作した安楽死に向き合う人々を追った別のドキュメンタリーを見て取材に応じたが、やはり家族には取材しないことを希望していた。しかし、マユミさんが取材を受ける決断をしたことを聞いた家族は「お母さんが受けるなら、私たちもいいですよ」と受け入れてくれた。
そんな経緯があるだけに、「マユミさんが亡くなったからといってご家族との関係を切ってしまうのは筋違いで、これからもご家族とはお付き合いをしていきたいという思いがありました」と交流を継続。亡くなった1カ月後に行われたお別れの会を取材して放送した後も、定期的にマユミさんのお墓参りに同行するなど、家族に会いに行っている。
今回の配信にあたって1年3カ月前に放送した映像を見直すと、交流を続けて家族一人ひとりの立ち位置やキャラクターがよりクリアになったことで、それぞれが発していた言葉の印象に変化もあった。
「マユミさんがスイスへ発つ空港で2人の娘さんとお別れする時に頭をなでると、長女が“受験の時に(ママ)乗り移ってね”と言ったんです。その時、私はただ見つめていただけなのですが、今見返すとお母さんへの思慮深さがその一言に詰まっているのを感じます。その前日に、“明るくお別れしたい”というお母さんの希望を聞いた上で“乗り移ってね”とあえてカジュアルに言っていたんです。かける言葉一つ一つを深く考えていたんだろうなと思って、当時高校3年生ながら本当にすごいと思いますね。
また、次女がマユミさんに“ままは安楽死したいの?”と問いかけるLINEの文面は、彼女がどれだけ純粋無垢な子であるかを今、目の前で見ていると、とてつもなく勇気を振り絞ってこの言葉を発したのだろうなということが分かり、よりグッときてしまうところがあります。
夫のマコトさんで言うと、マユミさんが子どもたちへの動画メッセージを撮る時に、僕がマコトさんに“言ってほしいことはないですか?”と聞くと、間髪入れずに“聞いたことはないけど『愛してる』かな”とおっしゃったんです。この家族はマユミさんがグイグイ引っ張っていた関係性であることが分かってくると、普段ならちょっと恥ずかしい“愛してる”というストレートな言葉をあのマコトさんが瞬時に言っていたことから、マユミさんの最期に向けて相当な覚悟を持っているんだなと想像できました」
スイスに発つ空港での母と娘たちの最後の別れ (C)フジテレビ
こうした言葉だけでなく、表情にも改めて感じるものがあったという。
「致死薬の入った点滴につながれるマユミさんを見ているマコトさんの表情が、何とも言葉にしがたいんです。手で口元を抑えながら、胸が苦しすぎて見ていられず目をつぶるのですが、妻の決断した最期に向き合わなければいけないとすぐまた目を開く……それを繰り返しているシーンは葛藤があふれ出ていて、人間がそんな究極の状況に置かれることは、そうそうないと思うんです。そういったウソのない一つ一つの家族の表情や会話を記録として残させてもらったことは、ものすごく意味があると思うので、見ていただく方々にとっても、この映像を通して生きるということや大切な人について考えるきっかけになるのではないかと思います」
●娘たちが初めて母の最期の地へ
スイスの街を歩くマユミさんとマコトさん (C)フジテレビ
『ザ・ノンフィクション』では、この家族の今を追った続編を11月2日に放送予定で、山本Dはまさに取材中。自宅に行くと、マユミさんを日々感じるような生活を送っているという。
「もちろんお母さんが亡くなったのは悲しいことですが、いつまでもくよくよと引きずっている感じがないんです。ダイニングテーブルにはマユミさんの席に大きなクマの人形がまるで本人の代わりかのように座っていたり、次女がテレビで『鬼滅の刃』を見ている時に“『鬼滅』はママと見に行ったんだ”と会話の中に自然とマユミさんの話題が出てきたり、お墓参りの帰りにはマユミさんがよく訪れていたカフェに行かれたりしています」
8月には、マユミさんの最期の地であるスイスへ家族が訪問し、そこにも同行。マユミさんの安楽死を日本からテレビ電話で見届けた娘たちにとっては初めて訪れる場所だが、マコトさんはいつか彼女たちを連れてきたかったのだそうだ。
「マユミさんはマコトさんと1日だけスイスを観光しようと予定していたのですが、体調が悪くなってホテルにこもっていたんです。そのマユミさんが計画を立てていた場所に家族で巡っていくのですが、やっぱり皆さんがマユミさんのことを思い出している瞬間がたくさんありました」
そんな続編について、「安楽死という決断をした人に密着するドキュメンタリーは世界にもいくつかあると思いますが、亡くなった後に家族の気持ちがどのように変化していくのかを追った作品は、なかなかないと思います」と捉える山本D。
その上で、「今回の配信作品ではマユミさんの思いにかなりフォーカスしましたが、次はその当時の思いを放送していない映像も含めて少しさかのぼりながらも、家族がどうやってマユミさんの死と向き合って、乗り越えて、今を生きるかにフォーカスして制作しています。安楽死を扱うドキュメンタリーは、言葉の中に“死”という文字があるだけに、暗く重くなりがちですが、家族が話し合って決めた一つの決断であるからこそ、ここまで前を向くことができるということを多くの人に見てもらえるのは、意義のある放送になるのではないかと個人的に思っています」と予告した。
○人生にも大きな影響を受けた取材に
この家族から、制作者として大きな影響を受けたという山本D。「大きな決断をする人たちを前にして、僕としてもかなり覚悟を持って取材したつもりです。取材をする中で、どうしても遠慮する場面はありますが、取材相手もある種の覚悟を持って受けてくれている中で、それをないがしろにしないためにも、できるだけ本気でぶつかることが、より良い取材、より良い放送につながるということを、身を持って感じました」と語る。
さらに、「ここまで大きな決断を目の前で見るということは、人生であと何回あるのか、もしかしたらもうないかもしれない。だからこそ、自分がこれから家族を持ってマユミさんの立場になったとしても、パートナーという立場においても、そして子どもという立場においても、仕事を超えて自分の人生に大きな影響を受けたと思います」と、“自分事”として考えるきっかけになったそうだ。
●山本将寛1993年生まれ、埼玉県出身。上智大学卒業後、2017年フジテレビジョンに入社し、ディレクター、プログラムディレクターとして『直撃LIVE グッディ!』『Mr.サンデー』『サン!シャイン』などを担当。「FNSドキュメンタリー大賞」で『禍のなかのエール 〜先生たちの緊急事態宣言〜』(20年)、『最期を選ぶ 〜安楽死のない国で 私たちは〜』(23年)を制作し、『最期を選ぶ』では、「FNSドキュメンタリー大賞」優秀賞、フランス・パリで開催された日本ドキュメンタリー映像祭「Un petit air du Japon2024」でエクランドール賞(最優秀賞)、国際メディアコンクール「ニューヨーク・フェスティバル2024」でドキュメンタリー・Human Rights(人権)部門の銅賞を受賞。「ニューヨーク・フェスティバル2025」では『私のママが決めたこと〜命と向き合った家族の記録〜』がドキュメンタリー・Social Issues(社会問題)部門で金賞、『最期を選ぶということ〜安楽死のないこの国で〜』がドキュメンタリー・Human Rights(人権)部門で金賞を受賞した。『エモろん 〜この論文、エモくない!?〜』『オケカゼ 〜桶屋が儲かったのはその風が吹いたからだ〜』といったバラエティ番組も手がけ、現在も複数のドキュメンタリー番組を制作。著書に『最期を選ぶ 命と向き合う人々、その家族の記録』(マガジンハウス新書)がある。
