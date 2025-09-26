安楽死を決断した妻の最期の瞬間、目の前にした夫の“究極の葛藤”…取材Dが見つめ直したウソのない家族の姿

安楽死を決断した妻の最期の瞬間、目の前にした夫の“究極の葛藤”…取材Dが見つめ直したウソのない家族の姿