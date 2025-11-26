11月25日、フジテレビが公式Xで2025年末から2026年はじめにかけての年末年始特番のタイムテーブルを発表した。【写真】『ザ・ノンフィクション』で有名になった新宿二丁目の深夜食堂『クイン』（現在閉店）特番MCは東野幸治とバナナマン設楽統その中で、大みそかの12月31日午後に『ザ・ノンフィクション』の特別番組『ザ・ノンフィクションの大みそか2025放送30周年スペシャル』が4時間にわたって放送されるとわかった。「MC