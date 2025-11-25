フジテレビは２５日、公式Ｘで「２０２６年１月期新ドラマ＆２０２５−２０２６年末年始特別番組」を発表。大みそかの１２月３１日午後１時５０分から、「ザ・ノンフィクションの大みそか２０２５放送３０周年スペシャル」として初の４時間特別番組を放送することが分かった。ノンフィクションは今年放送３０周年。番組のファンでもある東野幸治とバナナマン設楽統がＭＣで、話題の人物やゲストと名作を語り尽くすという。