「やっぱり申し訳ないってのは多少ありますよ……」──年末に放送された『ザ・ノンフィクションの大みそか2025〜放送30周年スペシャル〜』（フジテレビ系）。収録中に相方をブチギレさせて解散した"クズ芸人"こと、元「ガッポリ建設」の小堀敏夫さん（58）。相方から預かったお金をパチスロに使い込み、解散が決まった別れ際には借金30万円を催促するなどSNSでは目下、炎上中──。【写真を見る】以前より物が増えていた家賃32,00