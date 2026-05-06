老若男女、現代社会の片隅で、さまざまな事情を抱えた人々の人生模様に密着する人気ドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』（フジテレビ系）。【写真を見る】現在75歳のジョンさん、68歳のマキさん 出迎えてくれたのはフリースにスゥェット姿のマキさんだった昨年末には、番組放送30年、過去1200回超を振り返る特番が放送された。同特番では、過去の名作の舞台裏や登場人物らの"その後"が追いかけられていた。だが、そ