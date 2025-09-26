この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が糾弾！“買えばOK”な時代の終焉『まだ都心信者やってる人はいい加減目を覚ませ。東京23区の物件に手を出す初心者は一瞬で脱落します』

YouTube動画「まだ都心信者やってる人はいい加減目を覚ませ。東京23区の物件に手を出す初心者は一瞬で脱落します」で、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、2025年後半の不動産市場動向と“都心信仰”の危うさについて見解を示した。冒頭、2025年後半の不動産市場動向について、木村氏は「もはや『とりあえず買っておけ』の時代ではない」と断じ、市場を読む力と選別眼の重要性を突きつけた。特に東京23区は利回りの細さと金利上昇の影響が直撃しやすく、資金繰りが脆い初心者ほど脱落しやすいと警鐘を鳴らしている。



木村氏は、これまで東京周辺で価格が上がり続けた背景に、低金利や再開発、海外マネーなど複数の追い風が重なった事実を挙げた上で、これからは金利上昇・インフレ・海外資金の動向という3要因が価格と需給を揺らすと整理する。永続的な右肩上がりは幻想であり、歪みが生じれば調整は避けられないという冷静な前提に立つべきだとした。



その上で、投資の主戦場を「キャピタル狙い（再開発の波に乗る）」「二番手エリア狙い（都心をあえて外す）」「キャッシュフロー狙い（利回り追求）」の3戦略に分解。短期の一発を狙うだけでは再投資が止まりやすく、複利で資産を積み上げるには“毎月の利益”を太らせる設計が要ると強調する。郊外・地方でも需給が安定する地域を拾えば、金利変動の逆風下でも崩れない土台を作ることができるという立場だ。



焦点は“キャッシュフロー”だ。1件ごとの利益が積み上がれば次の取得に回すことができる。これが継続すると、収入は逓増し、思考停止の都心偏重よりも差が開く。実務面では、融資基準が厳格化する一方で、合法的な金融組成や交渉の幅を持てば、初期の手出しを抑えながら買い進める道は開ける。地域選定、想定利回り、運営の段取りまでを一気通貫で設計する発想が“ゲームチェンジ”の核心だと述べている。



事例としては、利回り重視で地方アパートを取得し、少ない自己資金でも再投資を重ねていく実践が紹介される。遠隔運営は難しく見えるが、管理動線の整備と空室対策の型を持てば、距離のハンデは小さくできるという。具体的な数値の当てはめ方、エリア選定の基準、融資の組み立て方は動画内で語られているため、思考と手順のつながりを通して確認すると理解が速いはずだ。



本編は、23区一点張りの戦略に疑問を持ち、利回り中心で資産と収入の両輪を回したい個人投資家にとっても、判断材料を整理する上で有用な指針となるはずだ。