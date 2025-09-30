この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

佐藤典宏医師が、自身のYouTubeチャンネル「がん情報チャンネル・外科医 佐藤のりひろ」で、「メンタルの状態が、がんの免疫治療の効果にどう影響するのか」というテーマについて最新の研究結果を交えながら詳しく解説した。



動画の冒頭で佐藤医師は、「昔から『病は気から』と言いますが、これはがん患者さんにおいても当てはまることがあります」と切り出し、心理的な状態が治療経過や生存期間に影響する可能性を指摘した。



その科学的根拠として紹介されたのが、医学雑誌『Nature Medicine』に掲載された最新の研究だ。この研究では、進行した肺がんの患者227人を対象に、免疫チェックポイント阻害薬による治療前の心理状態と治療効果の関係を調査。その結果、うつや不安などの「精神的苦痛があるグループ」では、がんが進行せずに安定していた期間（無増悪生存期間）の中央値が約8ヶ月だったのに対し、「精神的苦痛がないグループ」では15.5ヶ月と、約2倍の差が見られたという研究結果が示された。



佐藤医師は、この結果について「同じがんで同じ免疫治療を受けている患者でも、メンタルによって、大きく治療成績、生存期間が変わるということがはっきりと示されました」と解説。さらに、精神的苦痛があるグループでは、ストレスホルモンとして知られる「コルチゾール」の血中レベルが高かったことも報告されており、メンタルの状態が免疫機能に影響を与えている可能性を示唆した。



最後に佐藤医師は、がん患者がメンタルを良好に保つためのセルフケアの一例として、「不安を誰かに話す」「日記などに書き出して客観視する」「できるだけ楽観的になる」といった方法を紹介。「不安が強い場合は遠慮せずに、主治医や看護師、あるいは専門医に相談してほしい」と呼びかけ、メンタルケアの重要性を訴えた。