がん治療
『がん治療』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月5日
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女性も注意? 膀胱がんの自覚症状
最大の特徴は痛みを伴わない血尿で、一度消えても受診が必要とのこと
Medical DOC
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40代以降の女性必見 子宮体がんの初期症状について医師が解説
Medical DOC
2026年8月4日
2026年7月30日
2026年7月29日
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同志社大・米井教授が解説、脳と体を若返らせる快眠の新常識とは
ベストな睡眠時間は8時間でなく6時間半〜7時間半とされるという
プレジデントオンライン
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フィリピンへの年金移住、現地医療だけで暮らせるかを専門家が解説
都市部の私立病院は利用しやすいが地方では専門医が限られるという
ファイナンシャルフィールド
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「口の中に治らない口内炎がある」舌がんと診断された32歳女性の体験談
2023年末にステージ1と診断され、転移・再発を経て2024年12月に治療を終えた
Medical DOC
2026年7月28日
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初期は自覚症状がない「大腸がん」早期発見に検診が重要な理由
早期では自覚症状が出ないことが多く、40歳以上は年1回の便潜血検査が望ましいと説明
livedoor ECHOES
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33歳で乳がんが発覚した女性が右胸全摘を決断し、くびれ作りで前向きに
抗がん剤治療の成果が出ず、右胸の全摘を決断したという塩崎さん
CHANTO WEB
2026年7月23日
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治験で治療費を抑えた51歳妻、夫の死後に500万円の請求が届く
治験参加で治療費負担を軽減した51歳男性の遺族が、葬儀等で計500万円を負担したとのこと
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）