Æü»º¤¬¡Ö¡È¿·¡É¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×È¯É½¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª ¡Ö²û¤«¤·¤¤¡ª¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª µì¼Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ß¡ÈÅÁÀâ¡É¥Ñ¡¼¥×¥ëºÎÍÑ¤Î¡Ö¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸ED¡× 26Ç¯¥â¥Ç¥ëËÌÊÆÈ¯É½¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡ÖZ32¡×¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Î¡Ö¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ËÈ¿¶Á
¡¡Æü»º¤ÎËÌÊÆË¡¿Í¤Ï2025Ç¯9·î9Æü¡¢2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¿·¡ÖZ¡ÊÆüËÜÌ¾¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µì¥â¥Ç¥ë¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¡Ö¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤òÀßÄê¤·¡¢9·îËö¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡SNS¤Ê¤É¤Ë¤ÏÁáÂ®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¡Ö¿·¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê63Ëç¡Ë
¡¡¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¤Ï1969Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¡Ö¥À¥Ã¥È¥µ¥ó ¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£¡×¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢¿·¤¿¤ËÎ®Îï¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¹âÀÇ½6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈFR¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢½ÓÉÒ¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤È¹â¤¤Áö¹ÔÀÇ½¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü»º¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºËÌÊÆ¤Ç¤Ï½éÂå¡ÖS30·¿¡×¤«¤éÈÎÇä¤·¡¢¤¹¤°¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¡ÖZ Car¡Ê¥º¥£¡¼¥«¡¼¡Ë¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢°¦¹¥²È¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¥¯¥é¥Ö¡ÖZ¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¡×¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡7À¤ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¸½¹Ô·¿¡ÊRZ34¡Ë¤Ï2021Ç¯8·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÂå¤È·¿¼°¤ÏÆ±°ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æ°ÎÏÀÇ½¤ò¸þ¾å¡£Æâ³°Áõ¤ÏS30·¿¤ä4ÂåÌÜ¤Î¡ÖZ32·¿¡×¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÎòÂå¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î·É°Õ¤È¿·À¤Âå¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏºÇÂç½ÐÎÏ405ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯475Nm¡ÊËÌÊÆ»ÅÍÍ¤Ï400hp¡¦350lb-ft¡Ë¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¿·³«È¯¤Î3¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿6µ¤Åû¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖVR30DDTT¡×·¿¤Ë¡¢6Â®MT¤Þ¤¿¤Ï9Â®AT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¶îÆ°Êý¼°¤ÏFR¡Ê¸åÎØ¶îÆ°¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Z¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¼çºÅ¤ÎÂè38²ó¹ñºÝZ¥«¡¼¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡ÖZCON¡×¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡Ö¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢1989Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Z32·¿¡ÊËÌÊÆÌ¾¡§300ZX¡Ë¤ò¶¯¤¯¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÀìÍÑ¤ÎÆâ³°Áõ¤òÁõÈ÷¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åµé¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï1980Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ»È¤ï¤ì¤¿¥ì¥È¥í¤Ê¥Õ¥©¥ó¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¡ÖTWIN TURBO¡×¤Î¥Ö¥í¥ó¥º¥«¥é¡¼¤Î¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤âÆ±ÍÍ¤ËTWIN TURBO¥í¥´Æþ¤ê¤ÎÀìÍÑ¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤òÁõÃå¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Z32¤ä¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¡×¤Ê¤É¤Ë¤âÀßÄê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ñ¡¼¥×¥ë¡×¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢É¸½à¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖZ ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡¢µ¡³£¼°LSD¤ä19¥¤¥ó¥Á¤Î¥ì¥¤¥ºÀ½¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤ë¡ÖZ ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¡¢¡ÖNISMO¡×¤Ë¤è¤ëÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÖZ NISMO¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·Z 2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î²Á³Ê¤Ï4Ëü2970¥É¥ë¡ÊÌó633Ëü±ß¡Ë¤«¤é6Ëü5750¥É¥ë¡ÊÌó969Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤½¤ó¤Ê¿·Z¤Ç¤¹¤¬¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖTWIN TURBO¤Î¥í¥´²û¤«¤·¤¤¡ªZ32¤Î¤ä¤Ä¤À¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¤ä¡¼¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Z32·¿¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ë¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥í¥´¤Ë¡¢´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤Î¥Ç¥«¡¼¥ë½Ð¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÆüËÜ»ÅÍÍ¼Ö¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖZ¤Î¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ñ¡¼¥×¥ë¤âÎÉ¤¤¤Ê¡¢¤È¤Æ¤âÍß¤·¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿§¹ç¤¤¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¤È¡¢RZ34·¿¤È¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ñ¡¼¥×¥ë¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤¹¤ë¿Í¤â¡£
¡¡RZ34·¿¤Ïº£¤Ç¤âÌ¾¼Ö¤ÈÌ¾¹â¤¤Z32¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¡¢¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀßÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£