内外装デザインを洗練化

ビー・エム・ダブリューは、電気自動車『BMW iX（アイエックス）』の一部改良モデルを発表。注文受付を開始した。納車は11月からを予定している。

【画像】デザインがよりシャープに洗練！新型BMW iX登場 全43枚

今回一部改良では、内外装デザインを洗練化。『BMW iX xDrive60』にはよりスポーティな印象を与えるMスポーツ・パッケージをBMW iXに初採用すると共に、日本で販売中のBMWの電気自動車において一充電での走行距離が最長となる723kmを実現している。



BMW iX xDrive60 BMW

Mパフォーマンス・モデル『BMW iX M70 xDrive』では、BMWモデル最強となるシステムトータル最大トルク1015Nm（ローンチコントロールを作動時は1100Nm）を実現し、0-100km/hは3.8秒（自社参考値）を実現している。

新型BMW iXのエクステエリアデザインは、新しいバンパーデザインや各所に採用されるブラックパーツによりスポーティなイメージを際立たせた。縦型4灯のデイランニングライトのデザインやBMWアイコニック・グローによって、よりシャープに洗練させた。

インテリアデザインは、Mスポーツ・インテリアおよびシートマテリアル、新設計のMマルチファンクション・シートが、ヴェガンザとマイクロファイバー素材を用いサイドサポートの強化によりホールド感を向上させ、キャビンデザインに新たなスポーティな要素を加えている。

価格は『iX xDrive60 M Sport』が1498万円、『iX M70 xDrive』が1966万円となる。全て右ハンドルだ。

BMW iXの主なスペックBMW iX xDrive60

全長×全幅×全高：4955×1965×1695mm

ホイールベース：3000mm

車両重量：2530kg

最高出力：F190kW/8000rpm R230kW/8000rpm

最大トルク：F365Nm/0-5000rpm R400Nm/0-5500rpm

リチウムイオンバッテリー容量：60.6Ah/111.5kWh

一充電走行距離：723km

BMW iX M70 xDrive

全長×全幅×全高：4965×1965×1695mm

ホイールベース：3000mm

車両重量：2610kg

最高出力：F190kW/8000rpm R360kW/13000rpm

最大トルク：F365Nm/0-5000rpm R650Nm/0-5000rpm

リチウムイオンバッテリー容量：60.6Ah/111.5kWh

一充電走行距離：602km



BMW iX xDrive60 BMW