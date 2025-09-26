【デザインがよりシャープに洗練】最長の723kmに最強の1015Nm！新型BMW iX登場
内外装デザインを洗練化
ビー・エム・ダブリューは、電気自動車『BMW iX（アイエックス）』の一部改良モデルを発表。注文受付を開始した。納車は11月からを予定している。
【画像】デザインがよりシャープに洗練！新型BMW iX登場 全43枚
今回一部改良では、内外装デザインを洗練化。『BMW iX xDrive60』にはよりスポーティな印象を与えるMスポーツ・パッケージをBMW iXに初採用すると共に、日本で販売中のBMWの電気自動車において一充電での走行距離が最長となる723kmを実現している。
Mパフォーマンス・モデル『BMW iX M70 xDrive』では、BMWモデル最強となるシステムトータル最大トルク1015Nm（ローンチコントロールを作動時は1100Nm）を実現し、0-100km/hは3.8秒（自社参考値）を実現している。
新型BMW iXのエクステエリアデザインは、新しいバンパーデザインや各所に採用されるブラックパーツによりスポーティなイメージを際立たせた。縦型4灯のデイランニングライトのデザインやBMWアイコニック・グローによって、よりシャープに洗練させた。
インテリアデザインは、Mスポーツ・インテリアおよびシートマテリアル、新設計のMマルチファンクション・シートが、ヴェガンザとマイクロファイバー素材を用いサイドサポートの強化によりホールド感を向上させ、キャビンデザインに新たなスポーティな要素を加えている。
価格は『iX xDrive60 M Sport』が1498万円、『iX M70 xDrive』が1966万円となる。全て右ハンドルだ。
BMW iXの主なスペックBMW iX xDrive60
全長×全幅×全高：4955×1965×1695mm
ホイールベース：3000mm
車両重量：2530kg
最高出力：F190kW/8000rpm R230kW/8000rpm
最大トルク：F365Nm/0-5000rpm R400Nm/0-5500rpm
リチウムイオンバッテリー容量：60.6Ah/111.5kWh
一充電走行距離：723km
全長×全幅×全高：4965×1965×1695mm
ホイールベース：3000mm
車両重量：2610kg
最高出力：F190kW/8000rpm R360kW/13000rpm
最大トルク：F365Nm/0-5000rpm R650Nm/0-5000rpm
リチウムイオンバッテリー容量：60.6Ah/111.5kWh
一充電走行距離：602km