オビエドvsバルセロナ スタメン発表
[9.25 ラ・リーガ第6節](Estadio Municipal Carlos Tartiere)
※28:30開始
<出場メンバー>
[オビエド]
先発
GK 13 アーロン・エスカンデル
DF 2 エリック・バイリー
DF 3 ラヒム・アルハッサン
DF 16 ダヴィ カルモ
DF 24 ルーカス・アヒハド
MF 5 アルベルト・レイナ
MF 7 イリアス・チャイラ
MF 8 サンティ・カソルラ
MF 10 ハイセム・ハッサン
MF 20 レアンデル・デンドンケル
FW 23 サロモン・ロンドン
控え
GK 1 ホラツィウ・モルドバン
DF 12 ダニ・カルボ
DF 15 オイエル・ルエンゴ
DF 25 ハビ・ロペス
DF 30 マルコ・エステバン
MF 6 クワシ・シボ
MF 11 サンティアゴ・コロンバット
MF 17 ブランドン・ドミンゲス
MF 18 ヨシプ・ブレカロ
MF 21 ルカ・イリッチ
FW 19 アレックス・フォレス
FW 28 L. Gueye
監督
ベリコ・パウノビッチ
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 24 エリック・ガルシア
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 14 マーカス・ラッシュフォード
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 33 Eder Aller
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 23 ジュール・クンデ
DF 26 ジョフレ・トレンツ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 22 マルク・ベルナル
MF 27 ドロ・フェルナンデス
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 28 R. Bardghji
FW 29 トニ・フェルナンデス
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
