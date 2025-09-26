[9.25 ラ・リーガ第6節](Estadio Municipal Carlos Tartiere)

※28:30開始

<出場メンバー>

[オビエド]

先発

GK 13 アーロン・エスカンデル

DF 2 エリック・バイリー

DF 3 ラヒム・アルハッサン

DF 16 ダヴィ カルモ

DF 24 ルーカス・アヒハド

MF 5 アルベルト・レイナ

MF 7 イリアス・チャイラ

MF 8 サンティ・カソルラ

MF 10 ハイセム・ハッサン

MF 20 レアンデル・デンドンケル

FW 23 サロモン・ロンドン

控え

GK 1 ホラツィウ・モルドバン

DF 12 ダニ・カルボ

DF 15 オイエル・ルエンゴ

DF 25 ハビ・ロペス

DF 30 マルコ・エステバン

MF 6 クワシ・シボ

MF 11 サンティアゴ・コロンバット

MF 17 ブランドン・ドミンゲス

MF 18 ヨシプ・ブレカロ

MF 21 ルカ・イリッチ

FW 19 アレックス・フォレス

FW 28 L. Gueye

監督

ベリコ・パウノビッチ

[バルセロナ]

先発

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 18 ジェラール・マルティン

DF 24 エリック・ガルシア

MF 8 ペドリ

MF 11 ラフィーニャ

MF 14 マーカス・ラッシュフォード

MF 17 マルク・カサド

MF 20 ダニ・オルモ

FW 7 フェラン・トーレス

控え

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 33 Eder Aller

DF 15 アンドレアス・クリステンセン

DF 23 ジュール・クンデ

DF 26 ジョフレ・トレンツ

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

MF 22 マルク・ベルナル

MF 27 ドロ・フェルナンデス

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 28 R. Bardghji

FW 29 トニ・フェルナンデス

監督

ハンジ・フリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります