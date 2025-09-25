yt-dlp¤ÇYouTubeÆ°²è¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤Ë¤ÏDeno¤Ê¤É¤ÎJavaScript¥é¥ó¥¿¥¤¥à¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬É¬¿Ü¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê
yt-dlp¤ÏYouTube¤ä¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥À¡¼¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¡¢yt-dlp¤ÇYouTube¤ÎÆ°²è¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤Ë¤Ï¾ÍèÅª¤ËDeno¤Ê¤É¤ÎJavaScript¥é¥ó¥¿¥¤¥à¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
[Announcement] Upcoming new requirements for YouTube downloads · Issue #14404 · yt-dlp/yt-dlp
yt-dlp¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥Ä¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â´ðËÜÅª¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡Ö¡Øyt-dlp¡Ù¤Î¸å¤ËÂ³¤±¤ÆÆ°²è¤Ê¤É¤Î¸ø³«URL¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£yt-dlp¤Î¾Ü¤·¤¤»È¤¤Êý¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¤ä¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ê¤É¤Î¥à¡¼¥Ó¡¼¤òºÇ¹â²è¼Á¡¦¹â²»¼Á¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É²ÄÇ½¤Ê¡Öyt-dlp¡×¤Î»È¤¤Êý¤Þ¤È¤á¡¢Ç¯ÎðÀ©¸Â¥à¡¼¥Ó¡¼¤â°ìÈ¯¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É²ÄÇ½ - GIGAZINE
yt-dlp¤ÏYouTube¤ä¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡¢X¡¢Vimeo¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤´¤È¤Ë¸ÄÊÌ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÃê½Ð¥Ä¡¼¥ë(extractor)¤¬¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£extractor¤Î³«È¯ÆñÅÙ¤ÏÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤âYouTube¤Îextractor¤Î³«È¯¥³¥¹¥È¤Ï¿ÓÂç¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤ÏYouTubeÍÑextractor¤Î¥³¡¼¥É¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£YouTubeÍÑextractor¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÃê½Ð¤ËÉ¬Í×¤Ê´Ø¿ô¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊ£»¨¤ÊÀµµ¬É½¸½¥»¥Ã¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢YouTubeÂ¦¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤Ó¤ËÀµµ¬É½¸½¤Î½ñ¤´¹¤¨¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½ñ¤´¹¤¨ºî¶È¤Ë¤Ï¡ÖÊ£¿ô¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¡¼¤¬Â¾¤Îºî¶È¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃæÃÇ¤·2¡Á3Æü¤òÈñ¤ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ºÇ¶á¤ÎYouTube¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀµµ¬É½¸½¥Ù¡¼¥¹¤ÎÂÐ±þ¤¬¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤â¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤Ç¤âº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢YouTube¤Ç¤Ï¶á¤¤Æâ¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»²¾È»þ¤ËPO¥È¡¼¥¯¥ó¤ÎÀ¸À®¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢´ûÂ¸¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤ÏPO¥È¡¼¥¯¥ó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢³«È¯¥Á¡¼¥à¤ÏJavaScript¥Ù¡¼¥¹¤ÎÂÐ±þ¤ËÊý¿Ë¤òÅ¾´¹¡£¤³¤ÎJavaScript¥³¡¼¥É¤¬yt-dlp¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿JavaScript¥¤¥ó¥¿¡¼¥×¥ê¥¿¡¼¤Ç¤Ï¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËÊ£»¨¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢YouTubeÆ°²è¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ë¤ÏDeno¤Ê¤É¤ÎJavaScript¥é¥ó¥¿¥¤¥à¤òÊÌÅÓ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏDeno¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Node.js¤ÈBun¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤âÌÀ¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³«È¯¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë½àÈ÷¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤éDeno¤ÎÍøÍÑ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢Deno¤ÏWindows¤ò´Þ¤à³Æ¼ïOS¤Ç1¹Ô¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë²ÄÇ½¤Ê¤Û¤«¡¢Ã±°ì¤Î¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤òÇ¤°Õ¤Î¾ì½ê¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤ÏDeno¤Ê¤É¤ÎJavaScript¥é¥ó¥¿¥¤¥à¤ò»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£³«È¯¥Á¡¼¥à¤Ï½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢É¬Í×¤ÊDeno¤ÎºÇÄã¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤ò¸ø³«Í½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£