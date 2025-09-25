グーグルは、Google DeepMindが提供するAI動画生成技術「Veo」を、京都府にある福田美術館が所蔵するコレクションに活用するプロジェクト「Moving Paintings」を公開した。「Google Arts & Culture」のWebサイトから鑑賞できる。

本プロジェクトは、世界中の文化遺産や芸術作品の物語をデジタルで伝える「Google Arts & Culture」の一環として実施された。静止した芸術作品の鑑賞体験そのものを深く掘り下げ、テクノロジーを駆使して「絵の続き」を解き明かすことを目指す。

福田美術館のコレクションから24の名画に「Veo」を活用し、作品に動きをもたらし、鑑賞者との間に新しい対話を生み出すという。単に動きを加えることではなく、作品の隠された物語を解き放ち、静的な美しさを生き生きとした物語へと変容させ、これまでとは異なる鑑賞体験へのデジタルな扉を開くことを意図していると説明する。

鑑賞者は、「ARTISTIC」と「REALISTIC」の2モードを選択できる。「ARTISTIC」モードでは、オリジナルの作風を踏襲した世界観で表現される。作中で描かれた雨、通り過ぎる旅人、はためく旗といった要素を読み解き、それらを「方向」や「強さ」のデータに変換。「Veo」がそれらの情報を統合し、映像を生成する。

「ARTISTIC」モード

一方で「REALISTIC」モードの世界観は、作家が当時目にしたであろう実際の光景を想像させる、写実的なものとなる。作中の文脈や周囲の環境として「あり得たであろう光景」を再現。作品を「種」として、その絵のインスピレーション源となったかもしれない世界を「Veo」が予測し、映像を生成する。

「REALISTIC」モード

福田美術館副館長の竹本理子氏は、「Google Arts & Culture とのコラボレーションを通じて、何世紀も前に描かれた絵画に命が吹き込まれ、当時の画家たちが思い描いたであろう光景を現代の私たちが体験できることは、誠に画期的なことです」「このテクノロジーを活用することで、特に若い世代をはじめとする、より多くの人々が、時代を超えて受け継がれてきた傑作に触れるきっかけになることを願っています」とコメント。

グーグルは、「傑作と直接向き合う特別な体験に取って代わるものは決してありません」としつつも、「これらの不朽の名作に動きという息吹を吹き込むことで、作品とその作家、そして鑑賞者の間に、さらに深いつながりを築くことができると信じています」としている。