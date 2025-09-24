U-17日本代表候補メンバーが発表！FC琉球U-18のマギー・ジェラニー蓮が初招集「頑張ってきます」 W杯に向けた国内合宿

日本サッカー協会（JFA）は24日、9月27日（土）より大阪・J-GREEN堺に集合し、国内トレーニングキャンプに臨むU-17日本代表候補メンバー25名を発表した。

チームを率いるのは廣山望監督。招集リストは以下の通り。

GK：

平野稜太（大分トリニータU-18）

松浦大翔（アルビレックス新潟U-18）

佐藤陸斗（モンテディオ山形ユース）

DF：

針生涼太（清水エスパルスユース）

佐藤桜久（柏レイソルU-18）

田中義峯（浦和レッドダイヤモンズユース）

篠崎健人（市立船橋高）

竹野楓太（神村学園高）

藤井翔大（横浜F・マリノスユース）

児玉一成（京都サンガF.C. U-18）

藤田明日翔（川崎フロンターレU-18）

メンディー・サイモン友（流通経済大学付属柏高）

MF：

瀬口大翔（ヴィッセル神戸U-18）

川本大善（柏レイソルU-18）

加藤海輝（横浜F・マリノスユース）

大貫琉偉（鹿島アントラーズユース）

神田泰斗（RB大宮アルディージャU18）

姫野誠（ジェフユナイテッド市原・千葉U-18）

和田武士（浦和レッドダイヤモンズユース）

FW：

浅田大翔（横浜F・マリノス）

小林志紋（サンフレッチェ広島F.Cユース）

平島大悟（鹿島アントラーズユース）

谷大地（サガン鳥栖U-18）

マギー・ジェラニー蓮（FC琉球U-18）

北原慎（FC東京）

11月にカタールで開催されるU-17ワールドカップに向けた国内合宿となる今回の活動。

今年のU17アジアカップを戦ったメンバーを中心としつつ、沖縄出身でFC琉球U-18に所属する長身FWマギー・ジェラニー蓮などが初招集されている。マギー・ジェラニー蓮のコメントはこちら。

「代表チームのトレーニングキャンプへ招待いただきありがとうございます。この機会は両親の揺るぎないサポート、長年のコーチの指導、そしてこれまでフィールドを共にしてきたすべてのチームメイトのおかげで実現しました。

新たなスキルを学び、リーダーとして成長することに集中し、チームに戻ってさらに優れた選手、そしてチームメイトになれるように頑張ってきます」

U-17日本代表候補のトレーニングキャンプは、9月27日（土）から10月1日（水）にかけて開催。期間中には大学チームとの練習試合も組まれている。