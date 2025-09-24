U-17日本代表候補メンバーが発表！FC琉球U-18のマギー・ジェラニー蓮が初招集「頑張ってきます」 W杯に向けた国内合宿
日本サッカー協会（JFA）は24日、9月27日（土）より大阪・J-GREEN堺に集合し、国内トレーニングキャンプに臨むU-17日本代表候補メンバー25名を発表した。
チームを率いるのは廣山望監督。招集リストは以下の通り。
GK：
平野稜太（大分トリニータU-18）
松浦大翔（アルビレックス新潟U-18）
佐藤陸斗（モンテディオ山形ユース）
DF：
針生涼太（清水エスパルスユース）
佐藤桜久（柏レイソルU-18）
田中義峯（浦和レッドダイヤモンズユース）
篠崎健人（市立船橋高）
竹野楓太（神村学園高）
藤井翔大（横浜F・マリノスユース）
児玉一成（京都サンガF.C. U-18）
藤田明日翔（川崎フロンターレU-18）
メンディー・サイモン友（流通経済大学付属柏高）
MF：
瀬口大翔（ヴィッセル神戸U-18）
川本大善（柏レイソルU-18）
加藤海輝（横浜F・マリノスユース）
大貫琉偉（鹿島アントラーズユース）
神田泰斗（RB大宮アルディージャU18）
姫野誠（ジェフユナイテッド市原・千葉U-18）
和田武士（浦和レッドダイヤモンズユース）
FW：
浅田大翔（横浜F・マリノス）
小林志紋（サンフレッチェ広島F.Cユース）
平島大悟（鹿島アントラーズユース）
谷大地（サガン鳥栖U-18）
マギー・ジェラニー蓮（FC琉球U-18）
北原慎（FC東京）
11月にカタールで開催されるU-17ワールドカップに向けた国内合宿となる今回の活動。
今年のU17アジアカップを戦ったメンバーを中心としつつ、沖縄出身でFC琉球U-18に所属する長身FWマギー・ジェラニー蓮などが初招集されている。マギー・ジェラニー蓮のコメントはこちら。
「代表チームのトレーニングキャンプへ招待いただきありがとうございます。この機会は両親の揺るぎないサポート、長年のコーチの指導、そしてこれまでフィールドを共にしてきたすべてのチームメイトのおかげで実現しました。
新たなスキルを学び、リーダーとして成長することに集中し、チームに戻ってさらに優れた選手、そしてチームメイトになれるように頑張ってきます」
U-17日本代表、U17アジア杯で「偉大なポテンシャル」を示した3名のスター候補
U-17日本代表候補のトレーニングキャンプは、9月27日（土）から10月1日（水）にかけて開催。期間中には大学チームとの練習試合も組まれている。