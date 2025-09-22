¿Æ¤Ë±Ñ¸ìÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡ÄŽ¢µ¢¹ñ»Ò½÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë±Ñ¸ìÎÏ¤¬¹â¤¤»ÒŽ£¤ò°é¤Æ¤ëŽ¢¤ª¤¦¤Á±Ñ¸ìŽ£¤Î3¾ò·ï
¢£¿Æ¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¤ª¤¦¤Á±Ñ¸ì¡×¤¬À®Î©¤¹¤ë¥ï¥±
¡ÚÈøÅç¡Û10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤Î±Ñ¸ì¼ø¶È¤ò¸«³Ø¤·¤¿ºÝ¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¤¬¾å¼ê¤Ê½÷»Ò»ùÆ¸¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¹¤±¤Ð¡¢¤½¤Î»Ò¤Ïµ¢¹ñÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¿Æ¤â±Ñ¸ì¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ±Ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¼«Âð¤ÇÆ°²è¶µºà¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄÔ¡Û¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤ª¤¦¤Á±Ñ¸ì¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÈøÅç¡Û¤½¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤Î¹â¤¤¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢²ÈÄí¤Ç¤É¤ó¤Ê±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¾®3¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Âç³Ø¤Þ¤Ç¤Î±Ñ¸ì¼ø¶È¤Ç¼õ¤±¤ë¥¤¥ó¥×¥Ã¥ÈÎÌ¡ÊÌó1000¡Á1200»þ´Ö¡Ë¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤Îã¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄÔ¡ÛÀèÀ¸¤¬²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢³¤³°Êë¤é¤·¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö±Ñ¸ìÎÏ¤Î¹â¤¤»Ò¡×¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÈøÅç¡Û¤Þ¤º¡¢ÆýÍÄ»ù´ü¤«¤é²ÈÄí¤ÇDVD¤äCD¤Ê¤É¤Î¶µºà¤ò»È¤Ã¤ÆÂçÎÌ¤Ë±Ñ¸ì¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ö¤«¤±Î®¤·¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ë¡£°µÅÝÅª¤Ë±Ñ¸ì¤Ø¤ÎÀÜ¿¨»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄÔ¡Û¶áÇ¯¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¶µºà¤ä³¨ËÜ¤¬¼ê·Ú¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤ª¤¦¤Á±Ñ¸ì¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ÚÈøÅç¡Û¿Æ¤Ï¶µºà¤È¤Ê¤ëDVD¡¢CD¡¢ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Î¤¿¤á¤Î³¨ËÜ¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë±Ñ¸ì¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡Ö´Ä¶¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ª¤¦¤Á±Ñ¸ì¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Æ¤ÏÁ´Á³±Ñ¸ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¤ª¤¦¤Á±Ñ¸ì¡×¡£¿Æ¤¬ÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤Ë¶µ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÄÔ¡Û¿Æ¤¬Í£°ì¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»Ò¶¡¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤Ï¿Æ¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤Î¾å¸Â¤ÇÆ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤ì¤É¡¢¼ç¤Ê¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¸»¤¬ËÜ¤ä±ÇÁü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤º¤ì»Ò¶¡¤¬¿Æ¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¤ª¤¦¤Á±Ñ¸ì¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ï¤¬²È¤Î»Ò¶¡¡Ê¾®5¤È¾®3¡Ë¤Ï¡¢³¤³°¤Î¿Í¤ÈÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢ÀèÆü¤â°ì½ï¤Ë³¤³°¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢»ä¤Ë¤ÏÄ°¤¼è¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¿Æ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬À®Ä¹¤È¤È¤â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÈøÅç¡Û¤¨¤¨¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é±Ñ¸ì¤ÈÄ¹»þ´ÖÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÎÏ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ãæ³Ø¤«¤é³Ø¹»¤Ç±Ñ¸ì¤ò½¬¤¤¡¢»Å»ö¤Ç±Ñ¸ì¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤Ïº£¤ÎÆüËÜ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤¦¤Á±Ñ¸ì¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¾Íè¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬½½Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤Ë2¡¢3Àé»þ´Ö
¡ÚÈøÅç¡Û»Ò¶¡¤Î±Ñ¸ì½¬ÆÀ¤Ï¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÎÏ¤¬ÅÚÂæ¡£²»À¼¤òÊ¹¤¤¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡ÖÏÃ¤¹¤³¤È¡×¤â¡ÖÆÉ¤à¤³¤È¡×¤â½½Ê¬¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤¦¤Á±Ñ¸ì¤Ç¤½¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢2000¡Á3000»þ´Ö¤«¤«¤ë¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤Ç¤Î±Ñ¸ì¼ø¶È»þ´Ö¿ô¤Î2¡Á3ÇÜ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Èó¾ï¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÄÔ¡Û»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¤½¤ì¤À¤±Ä¹»þ´Ö¤Î±Ñ¸ìÀÜ¿¨¤È¤Ï¡¢³Ø¹»¤È¤Ï¥±¥¿°ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÈøÅç¡Û¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¿¤Ó¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤Þ¤À¥È¡¼¥¿¥ë¤Î»þ´Ö¿ô¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£100»þ´Ö¡¢200»þ´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ÎÎÌ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¾åÃ£¤·¤Ê¤¯¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£SNS¤Ç¤Ï¸À¸ìÅ¬À¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡Ö¤Ç¤¤ë»Ò¡×¤Î»öÎã¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦3¥«·î°Ê¾å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë±Ñ¸ìÎÏ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤º¿É¤¤¡×¤ÈÁêÅö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ý¥Á¤Ã¤ÈDVD¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤ª¼ê·Ú¡Á¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ê¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¡£À¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤Ï²á¾ê¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ëÊýË¡¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
¡ÚÄÔ¡ÛÄ¹´üÅªÌÜÀþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÈøÅç¡Û¤Ï¤¤¡£º£Æü½¬¤Ã¤¿¤é¤½¤ÎÊ¬¤À¤±ÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò·Ð¤¿·ë²Ì¡¢¹â¤¯Èô¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¤ª¤¦¤Á±Ñ¸ì¡×¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ÈôÌö¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸À¸ì½¬ÆÀ¤ÎÅ¬À¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢¤µ¤é¤ËÄ¹»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÎÉ¼Á¤Ê¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Î»°¤Ä¤Î¾ò·ï
¡ÚÄÔ¡ÛºÇ¶á¡¢¤ª¤¦¤Á±Ñ¸ì¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤«¤é¡Ö¡ÈÎÉ¼Á¤Ê¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¡É¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÈøÅçÀèÀ¸¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ó¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÈøÅç¡Û¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ë»È¤¦DVD¤äCD¤Ê¤É¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¼Á¤ÎÎÉ¤¤¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯»°¤Ä¤Î¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÆâÍÆ¤ò¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¶µºà¤Î¤ªÏÃ¤ÎÂçÏÈ¤¬¤Ä¤«¤á¤ì¤ÐOK¤Ç¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤Î¥ì¥Ù¥ë¤è¤ê¾¯¤·¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£8¡Á9³ä¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬1³ä¤Û¤É¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤Ã±¸ì¤Ê¤É¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Í×ÁÇ¡¢¥×¥é¥¹¤Ç³Ø¤ÖÍ×ÁÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ü¥¥ã¥Ö¥é¥ê¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ã±¸ì¤ò³Ø¤Ð¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤ëDVD¶µºà¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÄÔ¡ÛÃÎ¤é¤Ê¤¤Ã±¸ì¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤â¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¡ÚÈøÅç¡Û»°¤ÄÌÜ¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏËÜ¿Í¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½¬ÆÀ¤¬Â®¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡¤¶¤Ã¤¯¤êÆâÍÆ¤ÎÂçÏÈ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Æ¡¢¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¾¯¤·´Þ¤Þ¤ì¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢£¤µ¤é¤ËËÜ¿Í¤¬¸«¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¶¯¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄÔ¡Û¼ÂºÝ¡¢¼ÂÁ©²ÈÄí¤Î¿Æ¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤òÃµ¤¹¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤Î·Ð¸³¾å¡¢ËÜ¿Í¤¬¸«¤¿¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤È¶µºà¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£¥ì¥Ù¥ë¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶µºà¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¡¢ÉáÃÊ¤«¤é»É·ãÅª¤ÊÆ°²è¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¤ÏÃÏÌ£¤Ê±Ñ¸ì¶µºà¤À¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÊý¡¢»Ò¶¡¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¤äÂç¥ê¡¼¥°¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤»¤Æ¤â±Ñ¸ì¤¬Æñ¤·¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈøÅç¡Û¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¸þ¤±¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÆñ¤·¤¹¤®¤ÆÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢YouTube¤Ê¤É¤Ï¼ïÎà¤¬ËÉÙ¤ÊÈ¾ÌÌ¡¢¥ì¥Ù¥ë´¶¤¬¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤Î¤¬ÆñÅÀ¡£»Ò¶¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¤è¤ê¾¯¤·¾å¡¢¤È¤¤¤¦Å¬ÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ð¥éÇä¤ê¤è¤ê¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤´¤È¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤¿¶µºà¤¬¡¢¤ª¤¦¤Á±Ñ¸ì½é¿´¼Ô¤Î¿Æ¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«»°¤Ä¤Î¾ò·ï¤¬Â·¤¦¶µºà¤Ë¤Ï½Ð¹ç¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÄÔ¡Û¤½¤³¤Ï¿Æ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡¤È¢¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¶µºà¤Ç¡¢£¤ÎÍ×ÁÇ¤òYouTube¤Ç¡¢¤ÈÊ»ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¥ì¥Ù¥ëÊÌ¤Î¥¢¥Ë¥áÆ°²è¤ÈÍý²òÅÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿¡¢»Ò¶¡¤Î±Ñ¸ì¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶µºà¤Ç¤¢¤ë¡ÖLittle Fox ±Ñ¸ìÆ¸ÏÃ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡×¡Ê3ºÐ¤«¤é¾®³Ø6Ç¯À¸ÄøÅÙ¸þ¤±¡Ë¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¡¼¥Þ¤¬Éý¹¤¤¤Î¤Ç¡¢»°¤Ä¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¡È¤ï¤¬»Ò¤ÎÍýÁÛ¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¶µºà¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë»ä¤Î¼þ¤ê¤Ç¤â¡¢³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï²»¤ÈÊ¸»ú¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È
¡ÚÄÔ¡Û¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì³¨ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤Î²»¸»¤«¤±Î®¤·¤äDVD»ëÄ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½¢³Øº¢¤«¤é¤Ï¡¢¼õ¤±¿È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±Ñ¸ì¤ÎÂ¿ÆÉ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉ½ñ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÊÃÎ¼±¤ÏÂ¿¤¤¤·¡¢¥Ü¥¥ã¥Ö¥é¥ê¡¼¤ÎÄêÃå¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈøÅçÀèÀ¸¤Î¸¦µæ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡ÖÂ¿ÆÉ¡×¤Ï¡¢¤ª¤¦¤Á±Ñ¸ì¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚÈøÅç¡ÛÆüËÜ¸ì¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤¤â¡¢¹¥¤¤Ê³¨ËÜ¤ä¥Þ¥ó¥¬¡¢¿Þ´Õ¤Ê¤É¤«¤é¥Ü¥¥ã¥Ö¥é¥ê¡¼¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤ª¤¦¤Á±Ñ¸ì¤ÇÊ¸»ú¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â²»À¼¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Î¤¢¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Î¥Ù¡¼¥¹¤òÃÛ¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤¤Ê¤ê¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡×¤È»Ò¶¡¤Ë³¨ËÜ¤òÅÏ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤¬±Ñ¸ì¤Î³¨ËÜ¤òÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÈ¯²»¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¿Æ¸æ¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¤«¤±Î®¤·¡×¤Ç¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÈ¯²»¤òÂçÎÌ¤ËÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ÎÈ¯²»¤¬¤¤ì¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸³¨ËÜ¤ò²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥¹¥Ú¥ë¤Ï¤³¤Î²»¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»Ò¶¡¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÉ¤ß½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤ë¡Ö¥µ¥¤¥ó¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¤â¤Î¤«¤é½ù¡¹¤Ë»Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄÔ¡Û¤Á¤Ê¤ß¤ËÂ¿ÆÉ¤ò»Ï¤á¤ëºÝ¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¶¡¤¬¡È´ÊÃ±¤Ê±Ñ¸ì¤âÆÉ¤á¤Ê¤¤¡É¾õÂÖ¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤Î¤Ä¤Å¤ê¡×¤È¡Ö²»¡×¤Î´Ø·¸À¤ò³Ø¤Ö¡Ö¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚÈøÅç¡Û¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥Þ»ú¤ò½¬¤¦¤ÈÆüËÜ¸ì¤Î±Æ¶Á¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤Ç¥í¡¼¥Þ»ú¤ò½¬¤¦¾®3¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤È¤è¤êÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÄÔ¡Û¥í¡¼¥Þ»ú¤òÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é»Ï¤á¤ë¤È¡¢¡Öorange¡×¤ò¡Ö¥ª¥é¥ó¥²¡×¤ÈÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡Ê¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥ÈFamily2025²Æ¹æ¡Ù¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÈøÅç »ÊÏº¡Ê¤ª¤¸¤Þ¡¦¤·¤í¤¦¡Ë
Áá°ðÅÄÂç³ØÍý¹©³Ø½Ñ±¡±Ñ¸ì¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼¶µ¼ø
»Ò¶¡¤ÎÂèÆó¸À¸ì½¬ÆÀ¤òÇ¾²Ê³ØÅª¤Ë¸¦µæ¤¹¤ëÃæ¡¢Ìó10Ç¯Á°¤«¤é¡Ö¤ª¤¦¤Á±Ñ¸ì¡×¤ËÃíÌÜ¡£
ÄÔ ¤á¤°¤ß¡Ê¤Ä¤¸¡¦¤á¤°¤ß¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²»ÆÉ¶¨²ñÇ§Äê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯ ¥¿¡¼
Ä¹ÃË¡Ê¾®5¡Ë¡¢Ä¹½÷¡Ê¾®3¡Ë¤ò¡Ö¤ª¤¦¤Á±Ñ¸ì¡×¤Ç°é¤Æ¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥Ö¥í¥°¡Ö¤ª¤¦¤Á¤¨¤¤¤´±à¡×¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¡£¸½ºß¡¢2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÏÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯±Ñ¸ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¡£
¡ÊÁá°ðÅÄÂç³ØÍý¹©³Ø½Ñ±¡±Ñ¸ì¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼¶µ¼ø ÈøÅç »ÊÏº¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²»ÆÉ¶¨²ñÇ§Äê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯ ¥¿¡¼ ÄÔ ¤á¤°¤ß ¹½À®¡áºùÅÄÍÆ»Ò¡¡»£±Æ¡áËÙ Î´¹¡Ë