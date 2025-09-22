ボディビルダーでタレントの横川尚隆さん（31）が、2025年9月17日にYouTubeを更新。「背中ガチトレ」の動画を公開した。

「肩、背中、胸はけっこう色々考えたり」

横川さんは25年11月、埼玉で行われるボディコンテスト「ジャパンオープン」への出場を控えている。その後、ボディビルの世界大会「ミスター・オリンピア」にも挑戦予定だ。

9月17日のYouTubeでは、ジムで背中を鍛えるトレーニングに励む様子を公開。その中で、カメラマンから「背中は特に力を入れている部位ですか？」と聞かれた横川さんは、こう語った。

「肩と背中がそんなに得意な部分じゃないんで、力入れてますね」

「脚とか腕とかは得意な部位っていうのもあって、正直どの種目やっても効かせられるというか、大きくなるから。そんなに考えずにシンプルにやりますけど、肩、背中、胸はけっこう色々考えたりとか、いろんな人に聞いたりとかっていう部位ですかね」

「人それぞれ強みがあるから、そこを存分に出して戦う」

大会に向けての思いはこう語った。

「ボディビルって減点方式で見るじゃないですか。五角形あったら、胸、肩、腕、背中、脚、全部4とか5の方がいい。そっちの方がたぶん勝てる体だと思うんですけど、自分の強みをなくしたくはないんで。腕と脚っていう強みはそのまま出して戦いたいし、胸と肩、背中ももちろん、他の部位の迫力に追いつけるようにはやりますけど」

「俺が目指してるのは、腕、脚が5段階評価だったら7で、胸、肩、背中が5を目指します。強みは消さずに、他の部位も他の選手を食らう。背中とかも他の選手と比べて『普通にでけぇわ』ってなるけど、腕、脚もっとヤバいみたいなところを目指してはいます」

「全部が均等にバランス良くでかかったら、もちろんそれに越したことはないと思うんですけど、人それぞれ強みがあるから、そこを存分に出して戦うのもいいんじゃないかな。俺はそういうタイプなんで」