ネコ山「さすがの僕もハイパーにせざるを得ないっすね」SBI新生銀行のハイパー預金、驚きのメリット続々解説

人気ポイ活系YouTuber・ネコ山氏が、自身のチャンネルで「SBI新生銀行」の新サービス「SBIハイパー預金」について詳しく解説した。動画タイトル『ハイパーﾜﾛﾀww銀行の新サービスハイパー預金はじまる🤡SBI新生銀行 SBI証券 の通り、スタートダッシュが期待される新預金商品の全貌と注目ポイント、そして自身の投資・ポイ活視点からの感想を軽快に語っている。



ネコ山氏は「ちょっと前にSBI新生銀行の新しいサービス始まったんすよ」「まあまあこれしょうがないっすよ。使ってればまあ慣れちゃいますからね」と軽快な語り口で新サービス導入のきっかけや背景を紹介。特に新商品の目玉として「SBI証券と自動連携ができる待望の新商品が9月23日火曜日に登場します」とし、預金と証券間のシームレスな資金移動や、「高金利＆SBI証券の買い付け要録に自動反映」といった実用的なメリットを強調した。



また、今回のキャンペーン内容にも注目。「SBIハイパー預金を持ちなら、毎月のプレゼント金額が200%に。これっすこれっす。100円が毎月200円もらえるってことっすよ」と、ポイ活勢には見逃せない現金キャッシュバックプログラムの強化を紹介。その上で「これはさすがの僕もハイパーにせざるを得ないっすね」と自らも“参戦宣言”する場面も見せた。



さらに動画では、「SBI申請コネクトの新規申込受付を停止」「選べたら僕嬉しかったんすけどね」と、既存サービスからの移行点・現状の不満点も正直にコメント。サービス刷新に伴い「僕の自動化のプログラム使ってる方、ちょっとの間手作業になっちゃうかもしれないです。申し訳ないですね」と視聴者への配慮も忘れなかった。



ポイ活や投資質問コーナーも健在で、「1株ポリカス上がってるんじゃないですか」「今僕ね、27%になってますね」と独自手法を交えた資産運用の実績やコツもしっかり公開。「ポリカスで結構ね、楽しめると思いますよ」と積極的な情報共有を続けていく姿勢を見せた。



締めくくりとして、ネコ山氏は「このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます。将来向けて一緒にポリカス頑張りましょう。今日も見てくれてありがとうございます」と呼びかけ。新サービス開始やキャンペーンの今後の展開に期待を寄せながら、情報発信の継続を宣言した。