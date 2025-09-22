2006年GW公開・実写映画『SAKAMOTO DAYS』／坂本太郎の実写ビジュ公開！
全世界累計発行部数1500万部の今一番クールな大ヒット漫画『SAKAMOTO DAYS』が、実写映画化決定！ 伝説の殺し屋・坂本太郎の実写版ビジュアルがお披露目され、公開は2006年であることが発表された。
2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載が開始し、現在までに単行本は23巻刊行、 全世界累計発行部数がデジタル版を含め1500万部を突破（2025年8月時点）している大ヒットコミック『SAKAMOTO DAYS』。
全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵にひと目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、 ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営 んでいたが、次々と悪党が迫り来る――。
愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリー。
2025年1月より放送開始されたアニメは、瞬く間に世界を席巻！
Netflix での全世界配信では初週にして驚異の860万回視聴を記録し、日本国内では1060万回以上の視聴数を叩き出し、まさに伝説級のヒットを記録。グローバルランキングでも2位、5カ国で1位、67カ国でトップ10入りを果たすなど、全世界で爆発的な人気をみせている。
そんな『SAKAMOTO DAYS』が、実写映画化がされることが決定！
原作の真髄である、息をのむほどクールでスタイリッシュな超絶アクションと、家族や仲間との愛すべきコミカルな日常を、実写ならではのスケールと圧倒的迫力で描き出す。
このたび主人公・坂本太郎の実写版ビジュアルが初公開！
元伝説の殺し屋でありながら、 引退後は愛する家族と平和な日常を過ごすうちに、かつての面影がないほどのふくよかなボディになりながらも、圧倒的な強さと包容力を備えている坂本。 原作の ”ふくよか” な魅力はそのままに、実写ならではの新たな坂本の姿がここに到着！
カップ麺をすすりながら、 弾丸 を割り箸でキャッチする姿からは、彼の ”伝説の殺し屋” としての壮絶な過去の経験と、実は現在も危険と隣り合わせの生活を送っていることを暗示させている。
実写映画化の始動を受けて、原作・鈴木祐斗よりコメントが到着。
「『SAKAMOTO DAYS』、実写映画化します！ 現実世界のこんなところで、こんな風に暴れたらどうなるんだろう、という妄想を小学校の頃からずっとしていました。それがついにスクリーンで実現する！と思ってめちゃ楽しみにしています！ これも全て、日々応援して下さる読者の方々のおかげです！本当にありがとうございます！制作チームも超豪華なので、楽しんでいただけること間違いなしです！ ぜひ映画館に足を運んでみてくださいー！」 と多大なる期待を寄せている。
期待高まる『SAKAMOTO DAYS』映画化発表、驚きの続報はなんと早くも明日公開とのこと。
世界中が注目する『SAKAMOTO DAYS』の次なる一手に乞うご期待！
（C）鈴木祐斗／集英社 （C）2026 映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会
