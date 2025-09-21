-真天地開闢集団-ジグザグの命 -mikoto-と、FEEL SO BADの川島だりあによるスペシャルコラボレーション動画が、ジグザグのオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開となった。

同動画では、現在放送中のアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』のオープニングテーマ「P0WER-悪霊退散-」に加え、1990年代に放送された平成版アニメのオープニングテーマ「バリバリ最強No.1」の2曲を命 -mikoto-と川島だりあが共に歌唱している。世代を超えて愛される2つの主題歌がクロスオーバーする貴重なパフォーマンスの実現だ。

「バリバリ最強No.1」は、’90年代のアニメブームを象徴する楽曲として、現在も多くのアニメファンから熱く支持され続けている。エネルギッシュで中毒性のあるサウンドと、川島の圧巻のボーカルは、当時から多くの視聴者を魅了し続けてきた。

一方の「P0WER-悪霊退散-」は、令和版アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』のためにジグザグが書き下ろした最新オープニングテーマ。原作や平成版シリーズへのリスペクトを最大限に込めながらも、重厚なサウンドとキャッチーなメロディを融合させた、ジグザグらしさが全開のナンバーだ。

また映像では、二人の左手が“ぬ〜べ〜”の象徴でもある“鬼の手”となって登場する遊び心あふれる演出も。さらに、川島が命 -mikoto-の所属事務所の先輩にあたるという関係性もあり、久々の再会となった撮影は終始和やかムードの中で進行したという。互いへのリスペクトと信頼感がにじみ出る温かく力強いコラボレーションの実現だ。

2025年7月より放送中のアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』は、第1クールの最終回が9月24日に放送予定。作品がひとまずの節目を迎える中、今回の動画は“ぬ〜べ〜”というシリーズの魅力を改めて体感できるスペシャルコンテンツとして届けられる。

