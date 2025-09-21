歌手の和田アキ子が２１日、ＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」に出演。この日の女性ゲストの名前を言い間違えて平謝りする一幕があった。

番組冒頭で、Ｐｅｒｆｕｍｅがこの日未明、年内での活動休止を発表したことを取り上げた。

Ｐｅｒｆｕｍｅが活動休止を“コールドスリープ”と表現したことにつついてピンとこない様子の和田は「“あのちゃん”なんかはすぐ分かるでしょ？あのちゃんって、また言った…」と、ゲストのタレント・なえなのに話題を振ったが、まさかの言い間違え。勝俣州和から「なえなのちゃんですよ！」とツッコまれた。

和田は「なえなのちゃんって呼ぼうか、なえちゃんって呼ぼうか。なえなのって言うと言いづらいから…。どうしようか？さっき見て『なのちゃんかな、なえちゃんかなあ』と絶対振ろうと思ってたんで…失礼しました」

その後、Ｐｅｒｆｕｍｅの話題が終わると、和田はツカツカとなえなのに近づき、「もう一度、すいませんでした」と謝罪。「なえなのっていうのパッと言いづらいでしょ、はっきり言って。本当、なえにしようか、なのちゃんにしようか…」と引きずっていた。