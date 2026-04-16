歌手・和田アキ子（76）が16日までに更新されたYouTubeチャンネル「和田アキ子、AIスマホと親友になる。」に出演。超有名アイドルによる、まさかのエピソードを明かす場面があった。「悩み相談をされることはある?」という話題になると、アッコは「超有名アイドルグループの女の子のKちゃんが、家に来たことがあって」とエピソードを語り始める。「いろんな悩み相談をして、それが朝の4時ぐらいまで続いて。次の日私は早かっ