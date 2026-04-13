歌手・和田アキ子（76）が13日までに更新されたYouTubeチャンネル「和田アキ子、AIスマホと親友になる。」に出演し、現在ストレスがたまっていることについて語る場面があった。約40年MCを務めてきたTBS「アッコにおまかせ!」が3月29日に最終回を迎えたアッコだったが、収録時にのどが不調だったため「声が出なくてごめんね」と視聴者に詫びる。また「ストレスがたまっている。あんまりお酒が飲めないから」といい「耳鼻咽喉