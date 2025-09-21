フリードマン編成本部長が取材に応じた

ドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部長が20日（日本時間21日）、本拠地ジャイアンツ戦前に取材に応じ、負傷者リスト（IL）入りしている剛腕ブルスダー・グラテロル投手の状態について言及した。

27歳のグラテロルは2020年からドジャースに加入。平均球速100マイル（約161キロ）近い高速シンカーを武器にブルペンを支え、2023年には自己最多68試合登板で防御率1.20の好成績を残した。しかし昨季は怪我に苦しみ、わずか7登板にとどまった。オフは右肩関節唇の手術を受け、今季の再起を目指していた。

しかし、今季はリハビリで大半を過ごし、シーズン佳境の9月下旬になってもマイナーを含めて一度もマウンドに上がっていない。この日取材に応じたフリードマン編成本部長は「私たちや彼が望んでいたように、（リハビリは）順調に進んでいない。復帰するには練習量を増やす必要があるが、今の状態では強度を上げることは難しい。今シーズン中に復帰することはないと予想している」と話した。

ドジャースはグラテロルを含めて計10人の投手がIL入りしている。ポストシーズンはブルペン総動員で勝利を狙うだけに、剛腕の遠のいた復帰はチームにとって大きな痛手となる。（Full-Count編集部）