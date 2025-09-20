お笑いタレント・東野幸治が１９日深夜放送のＡＢＣラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」に出演。犁刃任糧縦雖瓩琶議をかもした世界陸上男子３０００メートル障害決勝を国立競技場で生観戦した（する？）と明かした。

同ラジオは１２日に事前録音されたものだったが、東野はフジ系「ワイドナショー」で共演経験のある三浦龍司（ＳＵＢＡＲＵ）の名前を出すと、「とにかくアフリカ勢とか中東の人たち、百戦連磨の３０００メートルの障害にアジア人、それも日本人が、決勝に残って６位とか７位っていう高成績を上げてる日本人が誇らしいということで。陰ながら、本当に陰ながらですけども、応援していた、その三浦龍司選手がですね、なんと９月１５日の月曜日、敬老の日の恐らく決勝夜９時から１０時ぐらいに国立競技場で３０００メートル障害走るんです」と報告。

さらに「本当に僕も嫌な芸能人になりましたけれども、チケット手に入りまして」と告白すると、「というのも世界陸上の偉いさん、ＴＢＳのスタッフさんがたまたま知り合いで。何度も番組させていただいた方が、なんか担当になりまして」と明かした。

その担当者から「なんか興味ある競技ありますか？」と聞かれ、「３０００メートル障害」と答えたところ、「見ます？」と誘われたといい、「これはアカンと。一生懸命ね、チケット購入した方がいてる中、芸能人特権で横入りって俺、もう絶対にイヤだと思うんですけども…パクっと食いつきまして、『行きたいです』と」と爛織牲瓩粘兩錣垢襪箸いΑ

たまたま決勝の時間に合わせたようにスケジュールも空いていたそうで「あの満員の、おそらく満員の国立競技場のどこかで僕は、三浦龍司選手の決勝の３０００メートル障害を見ることになりました」「もしやもしやこれ、世界陸上、３０００メートル障害、いよいよ東京、国立競技場で、うまいこといったら１位というのがあるかもわからない」と声を弾ませていた。

ちなみに１５日に行われた同決勝では三浦がメダル圏内にいたものの、最終障害を越えた際にセレム（ケニア）に後ろから押されてバランスを崩し、さらにその後もセレムが三浦の手を引っ張るような格好となって大きくバランスを崩され、８位に。日本陸連が審判長に抗議したが却下されている。