東京・MUFGスタジアム（国立競技場）を運営する株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（JNSE）は19日、公式サイトを通じ、Mrs. GREEN APPLEとそのファンらへ謝罪するコメントを発表した。【写真】「ゼンジン」夏ライブ！歌い踊るメンバー！ステージショット同社は「お詫び」と題した中で、「昨日、MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催されました、Mrs. GREEN APPLE『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間