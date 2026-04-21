4月18日と19日、3人組バンド「Mrs.GREEN APPLE」（以下、ミセス）が、東京のMUFGスタジアム（国立競技場）でライブを開催した。ライブでは2日連続で花火が打ち上げられたが、この演出がSNSをざわつかせている。2日間、MUFGスタジアムでライブを開催したミセスだが、隣の明治神宮球場ではいずれもヤクルト対巨人戦がおこなわれていた。そのため、ミセスの花火の影響を受ける場面もあったようだ。「18日は9回、19日は7回と9回の