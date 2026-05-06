外出先でもさっと髪を整えたい、そんな願いを叶えるアイテムが登場。美容ブランドReFaから、バッグに付けて持ち歩ける「ReFa HEART BRUSH charm」が新発売されます。見た目の可愛さはもちろん、機能性も兼ね備えた優秀ブラシ。毎日のヘアケアがもっと楽しく、もっと自分らしくなる予感です♡ 持ち歩けるハート型ブラシの魅力 「ReFa HEART BRUSH charm」は、アクセサリーのようにバッグに取り付けられるチ