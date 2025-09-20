¥µ¥à¥¹¥ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¤âÁÀ¤ï¤ì¤¿¡ª ´í¸±¤Ê¡Ö¥¼¥í¥Ç¥¤ÀÈ¼åÀ¡×¤È¤Ï¡©
¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï¡¢¼«¼Ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¼¥í¥Ç¥¤ÀÈ¼åÀ¤ò½¤Àµ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌäÂê¤ÎÀÈ¼åÀ¤Ï¥µ¥à¥¹¥óÃ¼Ëö¤Î²èÁüÉ½¼¨¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ËÂ¸ºß¤·¡¢Android 13¤«¤éºÇ¿·¤ÎAndroid 16¤Þ¤Ç¤Îµ¡¼ï¤Ç¡¢±ó³Ö¤«¤é°°Õ¤¢¤ë¥³¡¼¥É¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Samsung Mobile Security¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÀÈ¼åÀ¤ÏMeta¤ª¤è¤ÓWhatsApp¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Á¡¼¥à¤¬8·î13Æü¤Ë¥µ¥à¥¹¥ó¤ØÄÌÃÎ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤¿¤À¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤«¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¼¥í¥Ç¥¤ÀÈ¼åÀ¤È¤Ï¡¢³«È¯¼Ô¤ä¥Ù¥ó¥À¡¼¡Ê¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¥µ¥à¥¹¥ó¡Ë¤¬Â¸ºß¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢½¤Àµ¥×¥í¥°¥é¥à¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£·ç´Ù¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂÐºö¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤¬¡Ö¥¼¥íÆü¡×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃ¤Ë´í¸±À¤¬¹â¤¤ÀÈ¼åÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ÎÈÈ¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿Èï³²¼Ô¤Î¿Í¿ô¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¹Êó¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î½¤Àµ¤Ï¡¢8·î¤Ë¥¢¥Ã¥×¥ë¤äWhatsApp¤¬È¯É½¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ËÂ³¤¯Æ°¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢iPhone¤ª¤è¤ÓAndroid¥¹¥Þ¥Û¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¦¥§¥¢¹¶·â¤òÁË»ß¤¹¤ëÁÀ¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¡¢WhatsApp¤ÏÈï³²¼Ô¤Ø¤ÎÄÌÃÎ¤¬200·ïÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¡ÖÆÃÄê¤Î¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¹âÅÙ¤Ê¹¶·â¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤Î¤ß¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÏÈï³²¼Ô¤ËÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥Ê¥¦¡×¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤ò°ÆÆâ¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¤È9·î3Æü¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÈï³²¼Ô¤Ø¤ÎÄÌÃÎ¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥à¥¹¥ó¤Î½¤Àµ¤Ï2025Ç¯9·î¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡ÖSMR Sep-2025 Release 1¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÎÅ¸³«¤Ïµ¡¼ï¤äÃÏ°è¡¢ÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÇÛ¿®»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£
Source: Samsung Mobile Security
via: TechCrunch
The post ¥µ¥à¥¹¥ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¤âÁÀ¤ï¤ì¤¿¡ª ´í¸±¤Ê¡Ö¥¼¥í¥Ç¥¤ÀÈ¼åÀ¡×¤È¤Ï¡© appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.