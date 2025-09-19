ÎÓ²È¥Ú¡¼ÈáÄË¡Ä¼«Âð²Ð»ö¤Ç°¦Ç4É¤¤Î»à¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö4É¤¤Ç¤Ê¤¯4¿Í¡£²ÈÂ²¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¡¡¥Ô¥ó¥¯°áÁõ¤âÇ³¤¨¤ë
¡¡Åìµþ¡¦ÀÖ±©¤Î¼«Âð¤Ç²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ê83¡Ë¤¬19ÆüÌë¡¢µ¢Âð¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿¥Ú¡¼¤Ï¼«Âð¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¤¬¿´ÇÛ¤ÇÌá¤Ã¤¿¤È¤·¡¢Ç4É¤¤¬»à¤ó¤À¤³¤È¤òÈáÄË¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö4É¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯4¿Í¡£¥¨¥µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤´ÈÓ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈá¤·¤ß¤ò¤³¤é¤¨¤¿¡£
¡¡¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¿¤¯¤¬Ç³¤¨¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¡Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¡Ë¥«¡¼¥É¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£²ÐºÒÊÝ¸±¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¸á¸å0»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ºÊ¤ÎÎÓ²È¥Ñ¡¼»Ò¤¬Ê©ÃÅ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²Ð¤¬Ç³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ú¡¼¤Ï20Æü¤¬Ì¿Æü¤Î»Õ¾¢¤Î½éÂåÎÓ²È»°Ê¿¤µ¤ó¡Ê1980Ç¯»àµî¡Ë¤ÎË¡»ö¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÉÔºß¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¼»Ò¤Ï±ì¤òµÛ¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡É×ºÊ¤ÎÉô²°¤Ï5³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î3³¬¡£¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É29Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ðºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£¡¡Ìó30Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¡¢²Ð¤ÏÌó3»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¶á½ê¤Î¿Í¤Ï¡Ö±ì¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤¬¾Æ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ú¡¼¡¢¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¤ÏÀÖ±©¤Ë50Ç¯°Ê¾åÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
