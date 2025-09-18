G32P5

Amazonにて、KTCのゲーミングモニターがセール価格で販売されている。期間は9月30日23時59分まで。

今回のセールでは、32インチ有機ELパネルを搭載し、独自のデュアルモード技術により最高リフレッシュレート480Hzを実現した「G32P5」と27インチ有機ELパネル搭載リフレッシュレート240Hz対応「G27P6S」が対象となっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

G32P5

32インチ4K UHD OLEDパネルを採用し、独自のデュアルモード技術により4K@240Hz/FHD@480Hzの高速表示を実現。さらに、0.03msの応答速度ですべての動きをなめらかに再現する。1500000:1のコントラスト比と1200cd/㎡の輝度で色彩を豊かに表現。137％sRGBの色彩でリアルな映像体験ができる。

G27P6S

WQHD（2560×1440）の解像度を備え、240Hzのリフレッシュレートと0.03msの応答速度を実現。1500000:1のコントラスト比と450cd/㎡の輝度で色彩を豊かに表現し、136％sRGBの色彩でリアルな映像体験ができる。