Wacom One 14】 9月30日発売 価格：39,800円

ワコムはWacom Oneシリーズの最新機種「Wacom One 14」を9月30日に発売する。価格は39,800円。9月17日から予約販売の受付を開始する。

9月29日までに公式のワコムストアで予約をすると、数量限定で「Wacom

One Pen用 標準芯（10 本）」1セットと「Wacom One Pen用 フェルト芯（10 本）」1セットが付いてくる。また、公式ワコムストア楽天市場店かYahoo!店で予約すると、10％分のポイントが付与される。

「Wacom One 14」は14.0型のフルHD IPSディスプレイを搭載した液晶ペンタブレット。Windows 10以降、macOS 13以降、最新バージョンのChromeOSでシームレスに動作する。

ディスプレイには反射を抑えるアンチグレア（AG）と、指紋汚れなどを防ぐアンチフィンガープリント（AF）加工が施されており、作品作りに集中できる環境を実現している。

また視差を最小限に抑えるダイレクトボンディング技術を採用し、紙に描くような自然な描き心地を提供する。重量は約750gと軽量なので簡単に持ち運ぶことができる。

付属の「Wacom One スタンダードペン」は充電不要。軽量で持ちやすいデザインを採用し、2つのカスタマイズ可能なボタンを搭載している。またステッドラー、LAMY、Dr. Grip といった有名文具メーカーのペンにも対応しているので、好みのペンで作業するこども可能。

PCがDisplayPort Alt Mode またはThunderbolt（第3世代以降）に対応していれば、USB Type-C1本だけで接続が可能。別売りのWacom Converterを利用すれば、HDMI及びUSB Type-A接続にも対応できる。

「Wacom One 14」製品紹介ライブ配信

9月18日12時30分より、Youtubeのワコム公式チャンネルで「Wacom One 14」の特長や注目ポイントを実機を交えて紹介するライブ放送が配信される。

【【 新製品 Wacom One 14を詳しく紹介！】