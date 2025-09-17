この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画『【カメラ↑性能↓】Pixel 10 Pro XLを買ってわかった「すごい」と「がっかり」をおとどけします』で、IT・ビジネス書作家の戸田覚さんが“Pixel 10 Pro XL”を実際に購入・使用した率直な感想を語った。



戸田さんは「Pixel 10 Pro XL、購入してしばらく使っていますので、その報告の動画」と前置きし、予想外に性能面で“がっかり”した部分があった一方、カメラ性能については「予想以上に良かった」と感激の声。購入価格や下取り、各種ストアクレジットの複雑な割引システムを解説し、「極論するとゼロとか、3、4万円というぐらいなわけですよ」とお得感にも触れつつ満足度を分析した。



一見「新しいモデルを買った感は全くない」と外観の変化の少なさに戸惑いを示す戸田さんだが、「画面の美しさで大満足」「外で使った時の綺麗さは、もうすごいですね」とディスプレイ品質は高評価。CPUのベンチマークでは進化も認めつつ、「ところがですね、GPUのベンチマークを撮るとPixel 10 Pro XLの方が大幅に低いんです。GPUが本当に低すぎます」とグラフィック性能の大幅劣化を問題視。「これはドライバーの最適化等々が済んでないためではないかなと思ってる」とし、アップデートでの改善に望みを託したうえで、「ここが気になる方は買うのをちょっと保留した方がいいかもしれないですね」と率直なアドバイスも。



一方、バッテリー持ちやケースの使い勝手にも満足を示し、「Pixel 9よりもPixel 10の方が、バッテリーが長持ちするようになったなと思いました」と語る。また、AI機能の進化に触れ、「この一連の作業が簡単にできるっていうのが、AIの素晴らしい点ですよね」と、手軽な要約や画像認識・音声入力など最新機能についても詳細に解説。特に超解像ズームや夜間撮影の実用性には「100倍ズームでこれだけ綺麗に写るんですよ」「夜空映すような人には、最高のカメラですよね」と太鼓判を押した。



動画終盤では「この価格であれば、僕の満足度75点。ドライバーのアップデートで80～85点ぐらい付けられる」と総合評価を公開。ただし「グラフィック性能がアップする、その段階で製品化していいのかなっていう気も、ちょっとしますよね」と製品リリースのタイミングには辛口の意見も加えた。



最後は、「ほとんどゲームしないので、そんなに性能が低くなったなっていう印象はないんですよ。性能は多少テキパキ動いてるなという印象の方が強い」と私見を述べつつも、「ゲームする方は今、様子を見た方がいいかもしれません」と冷静に締めくくった。動画では終始ユーザー視点のリアルなレビューが展開されている。