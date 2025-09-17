長年連れ添ったパートナーの裏切り。育休中に不倫が発覚、どう心を保てばいい？【ママリ】
たまたま目にしたものからパートナーの裏切りを知ると、疑惑もいだいていなかった場合は本当に寝耳に水でびっくりしますよね。そして、何より突然のできごとに大きなショックを受け、その後どうしたらいいのか頭がグチャグチャになりそうです。この記事では、2人の子どもを育てる投稿者さんが育休中にたまたま夫の不倫の証拠を見つけてしまい、混乱しているという投稿を紹介します。
今回の投稿には、投稿者さんに寄り添った力強い声が集まりました。自分自身が同じような体験をしたという人、自分の父親が不倫をしていたという人、友人が投稿者さんと同じような状況だったという人、いろいろな立場からの声に投稿者さんも少し気持ちが整理できていると否と思えますね。
育休中に夫の不倫が発覚…「もう許せない！」と泣いた日
育休中に旦那が不倫してました…
一歳と、4歳の男の子ママです。
4日前に、旦那が『先に寝る』といい先に就寝しました。
私は上の子供の歯磨きしたり寝る準備をし、30分後くらいに寝室にいきました。
すると旦那はケータイを開いたまま眠ってました。
特に見る気もなかったですが、チラッと覗くと『○○ちゃんの事はしんどいくらい好きで、もう引き返せんし引き返したくない』などと旦那が送信していました。
その他もみたくもない文章ばかりで…
仕事帰りも会っていたり、私に仕事と言って不倫相手とデートもしたりしていました。
LINEを全部みると去年から続いている関係だと発覚しました。
発見しなければ、ずっと不倫され続けていたんだ…と思うと恐ろしいです。
翌日に旦那にLINEで『話があるから。わかってるよね？今晩嘘偽りなく1から話をしてください。』と送り、その日は子供達が寝てから帰ってきて、話をしました。
だけど、私も冷静でいられず泣きわめいたりして話し合い所じゃなかったです。
旦那はひたすら謝り『離婚だけはしたくない。子供とお前とこれからもいたい』いいましたが、未だに許せずです。
慰謝料も考えてると言うと『俺が悪いからそれだけは』と不倫相手をかばうんです。
あきれます。とても惨めな気持ちです。
夫の不倫が発覚し、話し合いをしたところ、慰謝料の話になり相手をかばう夫の姿を見て心底あきれたという投稿者さん。確かにこの期に及んでこうした態度を取られると怒りというよりあきれの方が強くなるかもしれません。
旦那とは高校からの付き合いで結婚に至りました。
けんかもありますが、不器用で浮気や不倫ができるような人じゃないと、不倫だけはしない人だとなに一つ疑う事なく過ごしていました。
子供も旦那になついています。
最近も旦那の友人が奥さんに不倫をされ離婚をしました。
その際もすごく怒って『俺の友達を裏切ってあの嫁さん許さんわ！子供の身にもなってみろ。不倫なんてありえん。お前がもし不倫したら許さんし一生子供に会わせん！』などといっていました。
よくそんな言葉口に出来たなと思います。
現在は少し距離を置こうと、別居し4日目です。
昨夜は上の子供が『パパに会いたい』と泣きました。
私はもうどうしてよいのかわかりません。。
何も信用出来ず、どんな決断をしたらよいのか、何から考えたらいいのかわかりません。
同じような経験をされた方、何かアドバイス頂けたら嬉しいです。
冷静な判断をするため、夫の不倫が発覚してから子どもを連れて実家に戻ったという投稿者さん。これまでの夫の言動からずっと彼を信頼してきた投稿者さんは、現状「本当にどうすれば良いか分からない」という混乱状態に陥っているようです。
何も知らない子どもからも「パパに会いたい」と言われ、投稿者さんは今後どうすべきか頭を悩ませています。
夫のあり得ない行動にさまざまな声が
育休中に起きた大ショックなできごとに混乱する投稿者さん。そんな投稿者さんにはアドバイスを含めさまざまな声が寄せられました。
再構築しているサレ妻です。
私は最初から離婚は考えていませんでしたが、夫からも不倫相手からと慰謝料をとり、不倫相手とは示談書を交わしました。
夫とは再構築するにあたって、色々と決め事を決め誓約書を交わしました。
誓約を破る度に違約金を払わせてます。
携帯チェック、GPSで居場所チェックもしてます。（夫公認）
夫のことは信用していません。
不倫も許していません。
でも仲の良い家族できてます。
お出掛け、旅行もよくしますし、普段もよく喋ったり一緒に映画観たりしてます。
私が主さんの立場なら、まずはご主人にも不倫相手にも双方に慰謝料を請求します。
「俺が悪いから」
はぁ？？
既婚者と分かって不貞行為するのは、民法上のれっきとした違反行為です。
なので、法律で定められた通り慰謝料を支払ってもらいます。
ご主人が不倫相手のことが好きなら、尚更不倫相手にも支払わせます。
そうすれば、「あの子にまた慰謝料のリスクを負わせるわけには…」って、二度目の不倫はないですよね。
あと別居は解消します。
子供のためにも、自分のためにも。
離婚にしても再構築にしても、話し合うことは多いです。
ご主人が本当に反省しているかどうか判断する必要もあります。
私は別居はしませんでしたが、夫の家事は放棄しています。
食事は作らない、洗濯物はしない、夫の部屋の掃除はしない。大人だから自分でしろと思ってます。
惨めな気持ち、本当によく分かります。痛いほど分かります。
でも法律上強いのはこちらです。
奴らはただの不法行為者です。
もし離婚してもこちらは確実に親権がとれますし、離婚条件もこちらが有利にできます。
立場が強いのはこちらです。
大丈夫ですよ。
正しく清く生きている私たちの方が美しいです。
慰謝料は必ず貰ってください！相手の女性にも制裁が必要です。
ここで慰謝料貰わなかったら関係を続ける可能性もありますし。
そしてそれは旦那さんにもダメージがあると思います。
同じ経験をしたことはありませんが、わたしの場合は父親が不倫していたのでされた側の気持ちは少しは理解できる気がします。
わたしは一度の不倫で離婚はしないつもりです。そいつらのせいで人生を狂わされたくないので。
離婚するかしないかは分かりませんが、幸せになれる選択ができますように。
大変でしたね…
私の友達の旦那も不倫し、友達は再構築を選びましたが、やはり性格は変わらなかったようで最近また不倫が発覚しました😅
お子さんのこともありますし、安易なことは言えませんが、私だったらそんな嘘つき野郎とは別れます💦
これからも平気な顔で嘘つきますよ。何も信じられなくないですか？
子ども達も、今はパパが悪いことをしただなんて知らないから会いたいと言いますが、いつか理由を知ったらそんな人には会いたいと思わなくなると思います😅
今回の投稿には、投稿者さんに寄り添った力強い声が集まりました。自分自身が同じような体験をしたという人、自分の父親が不倫をしていたという人、友人が投稿者さんと同じような状況だったという人、いろいろな立場からの声に投稿者さんも少し気持ちが整理できていると否と思えますね。
パートナーの裏切りは本当に悲しくつらいものですが、夫婦の間に子どもがいた場合は「子どもにとって良い選択肢は？」という部分でも大きく悩むので心が本当に乱れますよね。縁あって一緒にいる2人なので、できればお互いに思いやりと誠実さをもって過ごしたいものですよね。
