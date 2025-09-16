¡Ö¥É¥é¥¯¥¨¡×¥·¥êー¥º¡¢¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¿·ºî¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥°¥í¥¦¡×¤Î¥Æ¥£¥¶ーPV¤ò9·î17Æü22»þ¤è¤ê¸ø³«
¡Ú¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¿·ºî¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¿¥¤¥È¥ë ¥Æ¥£¥¶ーPV¡Û 9·î17Æü22»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«Í½Äê
¡¡¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¿·ºî¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Æ¥£¥¶ーPV¤òÆ±¼Ò¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ9·î17Æü22»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡Í½¹ð²èÁü¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥°¥í¥¦¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£±ÇÁü¤ÏÌó1Ê¬30ÉÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÀÆü¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¿·ºî¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Æ¥£¥¶ーPV¤òYouTube¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤·¤Þ¤¹🎬- ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈÀëÅÁÃ´Åö (@DQ_PR) September 16, 2025
¤¼¤Ò¡¢¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤☺️
9·î17Æü(¿å)22:00-https://t.co/mhxHddUAPG
¢¨±ÇÁü¤ÏÌó1Ê¬30ÉÃ pic.twitter.com/UhQtRv4DlK
(C) SQUARE ENIX