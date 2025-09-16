¡Ú¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¿·ºî¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¿¥¤¥È¥ë ¥Æ¥£¥¶ーPV¡Û 9·î17Æü22»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«Í½Äê

¡¡¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¿·ºî¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Æ¥£¥¶ーPV¤òÆ±¼Ò¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ9·î17Æü22»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¡£

¡¡Í½¹ð²èÁü¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥°¥í¥¦¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£±ÇÁü¤ÏÌó1Ê¬30ÉÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

(C) SQUARE ENIX